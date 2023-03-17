В Свердловской области пропала 75-летняя женщина. Фото

18 марта 2023 в 14:09 Размер текста - 17 +

Волонтеры утверждают, что женщина нуждается в медицинской помощи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Каменске-Уральском (Свердловская область) пропала 75-летняя Любовь Яшина. Как сообщили волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт», женщину ищут вторые сутки. «Помогите найти Любовь Яшину! Она пропала 17 марта», — пишут волонтеры в соцсети «ВКонтакте». Приметы женщины: рост 150 сантиметров, темно-русые волосы с сединой, серо-зеленые глаза. Женщина была одета в синюю куртку, серые спортивные штаны, зимние ботинки и розовую вязаную шапку. Волонтеры отмечают, что женщина нуждается в медицинской помощи. Если вам известно местонахождение Яшиной, то сообщите по номеру +7 (953) 606-98-87 или +7 (800) 700 54-52. Женщина пропала 17 марта Фото: сообщество «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте»

В Каменске-Уральском (Свердловская область) пропала 75-летняя Любовь Яшина. Как сообщили волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт», женщину ищут вторые сутки. «Помогите найти Любовь Яшину! Она пропала 17 марта», — пишут волонтеры в соцсети «ВКонтакте». Приметы женщины: рост 150 сантиметров, темно-русые волосы с сединой, серо-зеленые глаза. Женщина была одета в синюю куртку, серые спортивные штаны, зимние ботинки и розовую вязаную шапку. Волонтеры отмечают, что женщина нуждается в медицинской помощи. Если вам известно местонахождение Яшиной, то сообщите по номеру +7 (953) 606-98-87 или +7 (800) 700 54-52.