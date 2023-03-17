17 марта 2023

В Свердловской области пропала 75-летняя женщина. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Челябинск, пенсионер, скамейка, старушка, лавочка, пожилая женщина, женщина, бабушка
Волонтеры утверждают, что женщина нуждается в медицинской помощи Фото:

В Каменске-Уральском (Свердловская область) пропала 75-летняя Любовь Яшина. Как сообщили волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт», женщину ищут вторые сутки.

«Помогите найти Любовь Яшину! Она пропала 17 марта», — пишут волонтеры в соцсети «ВКонтакте».

Приметы женщины: рост 150 сантиметров, темно-русые волосы с сединой, серо-зеленые глаза. Женщина была одета в синюю куртку, серые спортивные штаны, зимние ботинки и розовую вязаную шапку.

Волонтеры отмечают, что женщина нуждается в медицинской помощи. Если вам известно местонахождение Яшиной, то сообщите по номеру +7 (953) 606-98-87 или +7 (800) 700 54-52.

Женщина пропала 17 марта
Фото:

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В Каменске-Уральском (Свердловская область) пропала 75-летняя Любовь Яшина. Как сообщили волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт», женщину ищут вторые сутки. «Помогите найти Любовь Яшину! Она пропала 17 марта», — пишут волонтеры в соцсети «ВКонтакте». Приметы женщины: рост 150 сантиметров, темно-русые волосы с сединой, серо-зеленые глаза. Женщина была одета в синюю куртку, серые спортивные штаны, зимние ботинки и розовую вязаную шапку. Волонтеры отмечают, что женщина нуждается в медицинской помощи. Если вам известно местонахождение Яшиной, то сообщите по номеру +7 (953) 606-98-87 или +7 (800) 700 54-52.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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