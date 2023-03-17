Волонтеры утверждают, что женщина нуждается в медицинской помощи
В Каменске-Уральском (Свердловская область) пропала 75-летняя Любовь Яшина. Как сообщили волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт», женщину ищут вторые сутки.
«Помогите найти Любовь Яшину! Она пропала 17 марта», — пишут волонтеры в соцсети «ВКонтакте».
Приметы женщины: рост 150 сантиметров, темно-русые волосы с сединой, серо-зеленые глаза. Женщина была одета в синюю куртку, серые спортивные штаны, зимние ботинки и розовую вязаную шапку.
Волонтеры отмечают, что женщина нуждается в медицинской помощи. Если вам известно местонахождение Яшиной, то сообщите по номеру +7 (953) 606-98-87 или +7 (800) 700 54-52.
Женщина пропала 17 марта
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.