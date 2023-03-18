Глава украинской партии «Держава» Василец: режим Зеленского в прямом смысле загоняет людей в окопы

18 марта 2023 в 20:34 Размер текста - 17 +

Политика киевских властей в отношении мобилизованных является геноцидом, считает Дмитрий Василец Фото: Министерство обороны Великобритании Киевский режим заставляет украинцев принимать участие в боевых действиях и в прямом смысле загоняет их в окопы. Об этом рассказал глава украинской партии «Держава» Дмитрий Василец. «И методично мы это наблюдаем каждый день, когда, по сути, представители натовской ЧВК, которая по недоразумению еще называется Вооруженные силы Украины, бегают по городам и вылавливают, просто загоняют, как скот, в окопы», — сообщил Дмитрий Василец белорусскому информационному агентству «БЕЛТА» в рамках проекта «В теме». Видеозапись опубликована на официальном youtube-канале агентства. Он также отметил, что происходящее является геноцидом, во главе которого стоит президент Украины Владимир Зеленский. Ранее отставной подполковник ЛНР Андрей Марочко заявлял, что Украина направляет мобилизованных без спецподготовки под Купянск. Многие из них привозятся в принудительном порядке. Украинские власти также не исключают, что вскоре в стране начнется новая волна мобилизации, передает телеканал 360.

Киевский режим заставляет украинцев принимать участие в боевых действиях и в прямом смысле загоняет их в окопы. Об этом рассказал глава украинской партии «Держава» Дмитрий Василец. «И методично мы это наблюдаем каждый день, когда, по сути, представители натовской ЧВК, которая по недоразумению еще называется Вооруженные силы Украины, бегают по городам и вылавливают, просто загоняют, как скот, в окопы», — сообщил Дмитрий Василец белорусскому информационному агентству «БЕЛТА» в рамках проекта «В теме». Видеозапись опубликована на официальном youtube-канале агентства. Он также отметил, что происходящее является геноцидом, во главе которого стоит президент Украины Владимир Зеленский. Ранее отставной подполковник ЛНР Андрей Марочко заявлял, что Украина направляет мобилизованных без спецподготовки под Купянск. Многие из них привозятся в принудительном порядке. Украинские власти также не исключают, что вскоре в стране начнется новая волна мобилизации, передает телеканал 360.