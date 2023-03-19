Политолог Федорова назвала два главных критерия для будущих губернаторов

Политолог: назначение врио губернатора Смоленской области показало, что ждут от будущих глав регионов

19 марта 2023 в 15:43 Размер текста - 17 +

Василий Алехин понимает, как продвигать Смоленскую область, сказала Анна Федорова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Во время будущих назначений глав регионов будут учитывать обучение в школе губернаторов, а также работу с новыми территориями России. Об этом свидетельствует решение назначить Василия Анохина исполняющим обязанности губернатора Смоленской области. Таким мнением с URA.RU поделилась политолог, член Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Анна Федорова. «Это часть системной политики, которая в настоящее время существует. Все назначенные в последние годы губернаторы обладают современными управленческими компетенциями и прошли специализированное обучение. Я имею в виду, конечно, школу губернаторов. Анохин это обучение прошел. Отметим его работу по интеграции новых территорий. Можно сказать, что эти два фактора — участие в системе обучения и работа на новых территориях — будут здорово играть роль в назначении самого ближайшего будущего тоже», — сказала Анна Федорова. По ее словам, помимо этого, новый исполняющий обязанности губернатора Смоленской области имеет массу других заслуг. «Он в течение многих лет показывал себя как грамотный управленец. Он действительно понимает эту территорию Смоленской области, благодаря тому, что два года проработал в правительстве. Анохин принес немало пользы для продвижения интересов региона на федеральном уровне. Он понимает, как работать с федеральным центром», — добавила политолог. Президент России Владимир Путин принял отставку Алексея Островского и назначил Василия Анохина исполняющим обязанности губернатора Смоленской области 17 марта. До назначения он занимал должность директора департамента регионального развития правительства РФ. Также врио региона прошел программу подготовки кадрового управленческого резерва госслужбы, которая была запущена на базе ВШГУ в 2017 году. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Во время будущих назначений глав регионов будут учитывать обучение в школе губернаторов, а также работу с новыми территориями России. Об этом свидетельствует решение назначить Василия Анохина исполняющим обязанности губернатора Смоленской области. Таким мнением с URA.RU поделилась политолог, член Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Анна Федорова. «Это часть системной политики, которая в настоящее время существует. Все назначенные в последние годы губернаторы обладают современными управленческими компетенциями и прошли специализированное обучение. Я имею в виду, конечно, школу губернаторов. Анохин это обучение прошел. Отметим его работу по интеграции новых территорий. Можно сказать, что эти два фактора — участие в системе обучения и работа на новых территориях — будут здорово играть роль в назначении самого ближайшего будущего тоже», — сказала Анна Федорова. По ее словам, помимо этого, новый исполняющий обязанности губернатора Смоленской области имеет массу других заслуг. «Он в течение многих лет показывал себя как грамотный управленец. Он действительно понимает эту территорию Смоленской области, благодаря тому, что два года проработал в правительстве. Анохин принес немало пользы для продвижения интересов региона на федеральном уровне. Он понимает, как работать с федеральным центром», — добавила политолог. Президент России Владимир Путин принял отставку Алексея Островского и назначил Василия Анохина исполняющим обязанности губернатора Смоленской области 17 марта. До назначения он занимал должность директора департамента регионального развития правительства РФ. Также врио региона прошел программу подготовки кадрового управленческого резерва госслужбы, которая была запущена на базе ВШГУ в 2017 году.