Прокуратура Нидерландов потребовала посадить в тюрьму полузащитника ФК «Урал»

Футболисту «Урала» Раю Влуту грозит три с половиной года тюремного заключения

20 марта 2023 в 19:31 Размер текста - 17 +

В аварии, которую устроил Влут, погиб четырехлетний ребенок Фото: Aleksandr Osipov/Flickr.com Полузащитнику ФК «Урала» Раю Влуту грозит три с половиной года тюремного заключения за ДТП со смертельным исходом. Такой срок, по данным издания AD, запросила прокуратура Нидерландов. Инцидент произошел в ноябре 2021. Тогда Рай Влут сел пьяным за руль. Согласно данным стороны обвинения, Влут ехал со скоростью 203 км/час. Футболист не пытался затормозить, чтобы избежать столкновения с другим автомобилем. В другом транспорте средстве находился мальчик, который позже скончался в больнице. По данным следствия, уровень алкоголя в крови Влута превышал разрешенный порог в два раза. Помимо тюрьмы, футболиста хотят лишить водительских прав сроком на четыре года. Редакция URA.RU связалась с пресс-службой ФК «Урал». Там сообщили, что пристально следят за развитием событий. Рай Влут (родился 8 мая 1995 года в поселении Схейндел, Нидерланды) — нидерландский футболист, атакующий полузащитник российского клуба «Урал». Отец — нидерландский тренер Вильян Влут.

Полузащитнику ФК «Урала» Раю Влуту грозит три с половиной года тюремного заключения за ДТП со смертельным исходом. Такой срок, по данным издания AD, запросила прокуратура Нидерландов. Инцидент произошел в ноябре 2021. Тогда Рай Влут сел пьяным за руль. Согласно данным стороны обвинения, Влут ехал со скоростью 203 км/час. Футболист не пытался затормозить, чтобы избежать столкновения с другим автомобилем. В другом транспорте средстве находился мальчик, который позже скончался в больнице. По данным следствия, уровень алкоголя в крови Влута превышал разрешенный порог в два раза. Помимо тюрьмы, футболиста хотят лишить водительских прав сроком на четыре года. Редакция URA.RU связалась с пресс-службой ФК «Урал». Там сообщили, что пристально следят за развитием событий. Рай Влут (родился 8 мая 1995 года в поселении Схейндел, Нидерланды) — нидерландский футболист, атакующий полузащитник российского клуба «Урал». Отец — нидерландский тренер Вильян Влут.