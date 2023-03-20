Прокуратура Нидерландов потребовала посадить в тюрьму полузащитника ФК «Урал»

Футболисту «Урала» Раю Влуту грозит три с половиной года тюремного заключения
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Открытая лицензия от 27.07.2016 Футбольный мяч, мяч, футбол, бутсы, нога, футбольный мяч
В аварии, которую устроил Влут, погиб четырехлетний ребенок Фото:

Полузащитнику ФК «Урала» Раю Влуту грозит три с половиной года тюремного заключения за ДТП со смертельным исходом. Такой срок, по данным издания AD, запросила прокуратура Нидерландов. Инцидент произошел в ноябре 2021. Тогда Рай Влут сел пьяным за руль.

Согласно данным стороны обвинения, Влут ехал со скоростью 203 км/час. Футболист не пытался затормозить, чтобы избежать столкновения с другим автомобилем. В другом транспорте средстве находился мальчик, который позже скончался в больнице. По данным следствия, уровень алкоголя в крови Влута превышал разрешенный порог в два раза. Помимо тюрьмы, футболиста хотят лишить водительских прав сроком на четыре года.

Редакция URA.RU связалась с пресс-службой ФК «Урал». Там сообщили, что пристально следят за развитием событий.

Рай Влут (родился 8 мая 1995 года в поселении Схейндел, Нидерланды) — нидерландский футболист, атакующий полузащитник российского клуба «Урал». Отец — нидерландский тренер Вильян Влут.

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Полузащитнику ФК «Урала» Раю Влуту грозит три с половиной года тюремного заключения за ДТП со смертельным исходом. Такой срок, по данным издания AD, запросила прокуратура Нидерландов. Инцидент произошел в ноябре 2021. Тогда Рай Влут сел пьяным за руль. Согласно данным стороны обвинения, Влут ехал со скоростью 203 км/час. Футболист не пытался затормозить, чтобы избежать столкновения с другим автомобилем. В другом транспорте средстве находился мальчик, который позже скончался в больнице. По данным следствия, уровень алкоголя в крови Влута превышал разрешенный порог в два раза. Помимо тюрьмы, футболиста хотят лишить водительских прав сроком на четыре года. Редакция URA.RU связалась с пресс-службой ФК «Урал». Там сообщили, что пристально следят за развитием событий. Рай Влут (родился 8 мая 1995 года в поселении Схейндел, Нидерланды) — нидерландский футболист, атакующий полузащитник российского клуба «Урал». Отец — нидерландский тренер Вильян Влут.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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