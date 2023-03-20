Президент ФК «Урал» высказался о ситуации с Влутом, устроившим смертельное ДТП

Президент ФК «Урал»: руководство клуба следит за судебным разбирательством вокруг полузащитника Рая Влута

20 марта 2023 в 19:54 Размер текста - 17 +

Президент ФК «Урал» Григорий Иванов (на фото) следит за судебным разбирательством вокруг Рая Влута Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Руководство клуба следит за событиями, которые разворачиваются вокруг полузащитника ФК «Урал» Рая Влута. С таким заявлением выступил президент футбольного клуба Григорий Иванов. «Мы следим за судебным разбирательством вокруг Рая Влута. Как и все, читаем публикации в СМИ. Давать комментарии на этот счет до решения суда считаю преждевременным. Рай сейчас находится в Голландии, ни от кого не скрывается. Ранее он говорил, что готов к любому судебному решению», — цитирует Иванова telegram-канал ФК «Урал». Ранее URA.RU писало, что прокуратура Нидерландов потребовала посадить в тюрьму полузащитника ФК «Урал». Футболисту уральской команды Раю Влуту грозит три с половиной года тюремного заключения за ДТП, в котором погиб 4-летний ребенок. По версии следствия, Влут сел за руль, будучи в нетрезвом состоянии.

Руководство клуба следит за событиями, которые разворачиваются вокруг полузащитника ФК «Урал» Рая Влута. С таким заявлением выступил президент футбольного клуба Григорий Иванов. «Мы следим за судебным разбирательством вокруг Рая Влута. Как и все, читаем публикации в СМИ. Давать комментарии на этот счет до решения суда считаю преждевременным. Рай сейчас находится в Голландии, ни от кого не скрывается. Ранее он говорил, что готов к любому судебному решению», — цитирует Иванова telegram-канал ФК «Урал». Ранее URA.RU писало, что прокуратура Нидерландов потребовала посадить в тюрьму полузащитника ФК «Урал». Футболисту уральской команды Раю Влуту грозит три с половиной года тюремного заключения за ДТП, в котором погиб 4-летний ребенок. По версии следствия, Влут сел за руль, будучи в нетрезвом состоянии.