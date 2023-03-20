Президент ФК «Урал» высказался о ситуации с Влутом, устроившим смертельное ДТП

Президент ФК «Урал»: руководство клуба следит за судебным разбирательством вокруг полузащитника Рая Влута
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Пресс-конференция с ФК
Президент ФК «Урал» Григорий Иванов (на фото) следит за судебным разбирательством вокруг Рая Влута Фото:

Руководство клуба следит за событиями, которые разворачиваются вокруг полузащитника ФК «Урал» Рая Влута. С таким заявлением выступил президент футбольного клуба Григорий Иванов.

«Мы следим за судебным разбирательством вокруг Рая Влута. Как и все, читаем публикации в СМИ. Давать комментарии на этот счет до решения суда считаю преждевременным. Рай сейчас находится в Голландии, ни от кого не скрывается. Ранее он говорил, что готов к любому судебному решению», — цитирует Иванова telegram-канал ФК «Урал».

Ранее URA.RU писало, что прокуратура Нидерландов потребовала посадить в тюрьму полузащитника ФК «Урал». Футболисту уральской команды Раю Влуту грозит три с половиной года тюремного заключения за ДТП, в котором погиб 4-летний ребенок. По версии следствия, Влут сел за руль, будучи в нетрезвом состоянии.

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Руководство клуба следит за событиями, которые разворачиваются вокруг полузащитника ФК «Урал» Рая Влута. С таким заявлением выступил президент футбольного клуба Григорий Иванов. «Мы следим за судебным разбирательством вокруг Рая Влута. Как и все, читаем публикации в СМИ. Давать комментарии на этот счет до решения суда считаю преждевременным. Рай сейчас находится в Голландии, ни от кого не скрывается. Ранее он говорил, что готов к любому судебному решению», — цитирует Иванова telegram-канал ФК «Урал». Ранее URA.RU писало, что прокуратура Нидерландов потребовала посадить в тюрьму полузащитника ФК «Урал». Футболисту уральской команды Раю Влуту грозит три с половиной года тюремного заключения за ДТП, в котором погиб 4-летний ребенок. По версии следствия, Влут сел за руль, будучи в нетрезвом состоянии.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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