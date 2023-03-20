Экс-солистка Cream Soda предсказала смерть основателя группы Свиргунова

Экс-солистка Cream Soda рассказала о пророческом клипе в день смерти Свиргунова

20 марта 2023 в 20:10 Размер текста - 17 +

Дмитрий Свиргунов и его брат Роман утонули в реке Фото: Вадим Ахметов © URA.RU За день до смерти основателя группы Cream Soda Дмитрия Свиргунова (Дима Нова) участники коллектива снимали клип, по сюжету которого героиня должна была «тонуть». Об этом рассказала бывшая солистка Cream Soda Анна Романовская. «Вчера мы снимали вторую часть клипа. Это была съемка под водой. Я должна была тонуть. Несколько раз я захлебывалась и выходила, чтобы слить воду из легких. Сегодня утром я узнала, что Дима, его брат Рома и другие наши общие друзья утонули», — написала Романовская в соцсети. По ее словам, именно в этом месте, где погиб Свиргунов, были написаны почти все песни группы. Свиргунов и еще четыре человека провалились под лед на Волге в Ярославской области. Двоих из них спасли, но через какое-то время один человек погиб, передает телеканал 360. Тело Свиргунова опознали, передает Life .

За день до смерти основателя группы Cream Soda Дмитрия Свиргунова (Дима Нова) участники коллектива снимали клип, по сюжету которого героиня должна была «тонуть». Об этом рассказала бывшая солистка Cream Soda Анна Романовская. «Вчера мы снимали вторую часть клипа. Это была съемка под водой. Я должна была тонуть. Несколько раз я захлебывалась и выходила, чтобы слить воду из легких. Сегодня утром я узнала, что Дима, его брат Рома и другие наши общие друзья утонули», — написала Романовская в соцсети. По ее словам, именно в этом месте, где погиб Свиргунов, были написаны почти все песни группы. Свиргунов и еще четыре человека провалились под лед на Волге в Ярославской области. Двоих из них спасли, но через какое-то время один человек погиб, передает телеканал 360. Тело Свиргунова опознали, передает Life.