В Нижневартовске закрыли запись к врачам через «Госуслуги»

В Нижневартовске (ХМАО) взрослая поликлиника приостановила онлайн-запись к врачам узких специальностей через «Госуслуги». Об этом сообщили в самом медучреждении.
«Запись к врачам узких специальностей взрослой поликлиники (невролог, кардиолог, гастроэнтеролог, ревматолог, аллерголог, эндокринолог, нефролог, пульмонолог) через портал „Госуслуги“ временно приостановлена. Чтобы записаться на прием, просим обращаться в регистратуры поликлиник, а также на горячую линию: 29-14-12», — говорится в группе поликлиники в соцсети «ВКонтакте».
При этом в медучреждении уточняют, что онлайн-запись к другим врачам по-прежнему доступна. Среди них терапевты, хирурги, оториноларингологи, урологи, травматологи, гинекологи и офтальмологи.
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