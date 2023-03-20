20 марта 2023

В Нижневартовске закрыли запись к врачам через «Госуслуги»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт Госуслуги. Тюмень, смартфон, госуслуги, смартфон в руке
Поликлиника приостановила онлайн-запись к узким специалистам Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) взрослая поликлиника приостановила онлайн-запись к врачам узких специальностей через «Госуслуги». Об этом сообщили в самом медучреждении.

«Запись к врачам узких специальностей взрослой поликлиники (невролог, кардиолог, гастроэнтеролог, ревматолог, аллерголог, эндокринолог, нефролог, пульмонолог) через портал „Госуслуги“ временно приостановлена. Чтобы записаться на прием, просим обращаться в регистратуры поликлиник, а также на горячую линию: 29-14-12», — говорится в группе поликлиники в соцсети «ВКонтакте».

При этом в медучреждении уточняют, что онлайн-запись к другим врачам по-прежнему доступна. Среди них терапевты, хирурги, оториноларингологи, урологи, травматологи, гинекологи и офтальмологи.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

В Нижневартовске (ХМАО) взрослая поликлиника приостановила онлайн-запись к врачам узких специальностей через «Госуслуги». Об этом сообщили в самом медучреждении. «Запись к врачам узких специальностей взрослой поликлиники (невролог, кардиолог, гастроэнтеролог, ревматолог, аллерголог, эндокринолог, нефролог, пульмонолог) через портал „Госуслуги“ временно приостановлена. Чтобы записаться на прием, просим обращаться в регистратуры поликлиник, а также на горячую линию: 29-14-12», — говорится в группе поликлиники в соцсети «ВКонтакте». При этом в медучреждении уточняют, что онлайн-запись к другим врачам по-прежнему доступна. Среди них терапевты, хирурги, оториноларингологи, урологи, травматологи, гинекологи и офтальмологи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...