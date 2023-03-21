По делу о банкротстве у челябинского экс-губернатора затребовали опись имущества и трудовую книжку

Борис Дубровский должен предоставить в суд целый список личных документов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

У экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского арбитражный суд региона затребовал опись имущества и копию трудовой книжки. Это следует из данных картотеки суда, где принят к производству иск ПО «Монтажник» о банкротстве Дубровского, из-за долга в 37,2 млн рублей.

«Обязать должника в срок представить в арбитражный суд опись имущества, сведения о доходах, выданную банком справку о наличии счетов, копию трудовой книжки. Предложить Дубровскому Борису Александровичу в добровольном порядке погасить задолженность перед ПО „Монтажник“», — говорится в определении суда.

Кроме того, экс-губернатор должен представить в суд копии свидетельства о заключении или расторжении брака за последние три года. Также Дубровскому надо предъявить копии брачного контракта, соглашения о разделе имущества и свидетельства о рождении детей.

Долг у Дубровского перед ПО «Монтажник» возник, когда конкурсный управляющий Елена Соломка добилась признания незаконной сделки, согласно которой с декабря 2019 года по июнь 2020 со счетов «Монтажника» экс-губернатору было перечислено свыше 37 млн рублей. Суд постановил вернуть деньги компании, но бывший глава региона этого не сделал. В начале марта Дубровский обратился в суд с просьбой об отсрочке по выплате долга, чтобы избежать банкротства, но заявление пока не приняли к производству.

ПО «Монтажник» семья Дубровских приобрела в 2018 году, когда глава семьи руководил регионом. Предприятие строило конгресс-холл к саммитам ШОС и БРИКС. Стройку заморозили, успев освоить на ней несколько миллиардов рублей. «Монтажник» признан банкротом. Сам Дубровский в настоящее время находится за пределами России, его представители от общения со СМИ отказываются. Рассмотрение иска о банкротстве экс-губернатора состоится 19 апреля.