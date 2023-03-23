23 марта 2023

Полковник Иванников: США будут бороться с РФ после спецоперации, перенаправив оружие ВСУ в Европу

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ВПК США запланировал длительные поставки оружия против России, сказал Олег Иванников Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

США вместе с НАТО продолжат противостояние с РФ вне зависимости от того, как будет идти спецоперация. Оружие предназначенное Украине просто перенаправят в Восточную Европу для борьбы против России. Об этом в беседе с URA.RU рассказал военный политолог, директор благотворительного учреждения «Право и Порядок», кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.

«Если же эти танки не будут поставлены на Украину, они будут поставлены в Восточную Европу. НАТО и Пентагон готовятся к серьезному противостоянию с Российской Федерацией. Поэтому я бы назвал это скрытой угрозой, которая исходит от наших бывших американских партнеров», — сказал Олег Иванников.

По его словам, конфликт Запада и России не закончится, пока этого не захотят Штаты. «Военно-промышленный комплекс США рассчитывает на долгосрочные перспективы. Танки уже поставляются [на Украину], готовятся к отправке. Это долгосрочный проект, который рассчитан на несколько лет и будет осуществляться независимо от того, как будет проходить специальная военная операция на Украине», — объяснил собеседник агентства.

Издание Politico сообщило, что НАТО обсуждает необходимость укрепления восточных границ с Россией с помощью сосредоточения техники и воинского контингента численностью до 300 тысяч военнослужащих. Бывший офицер спецназа, экс-разведчик, участник конфликта в Афганистане, полковник в отставке Анатолий Матвийчук предупредил, что Североатлантический альянс рассматривает вариант вторжения.

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США вместе с НАТО продолжат противостояние с РФ вне зависимости от того, как будет идти спецоперация. Оружие предназначенное Украине просто перенаправят в Восточную Европу для борьбы против России. Об этом в беседе с URA.RU рассказал военный политолог, директор благотворительного учреждения «Право и Порядок», кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников. «Если же эти танки не будут поставлены на Украину, они будут поставлены в Восточную Европу. НАТО и Пентагон готовятся к серьезному противостоянию с Российской Федерацией. Поэтому я бы назвал это скрытой угрозой, которая исходит от наших бывших американских партнеров», — сказал Олег Иванников. По его словам, конфликт Запада и России не закончится, пока этого не захотят Штаты. «Военно-промышленный комплекс США рассчитывает на долгосрочные перспективы. Танки уже поставляются [на Украину], готовятся к отправке. Это долгосрочный проект, который рассчитан на несколько лет и будет осуществляться независимо от того, как будет проходить специальная военная операция на Украине», — объяснил собеседник агентства. Издание Politico сообщило, что НАТО обсуждает необходимость укрепления восточных границ с Россией с помощью сосредоточения техники и воинского контингента численностью до 300 тысяч военнослужащих. Бывший офицер спецназа, экс-разведчик, участник конфликта в Афганистане, полковник в отставке Анатолий Матвийчук предупредил, что Североатлантический альянс рассматривает вариант вторжения.
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