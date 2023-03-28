Мэрии в ХМАО устроят проверку из-за провалившегося пола в жилом доме

29 марта 2023 в 11:42 Размер текста - 17 +

Во время расследования уголовного дела силовики проверят действия властей Советского Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Следственный комитет возбудил уголовное дело после инцидента с провалившимся полом в жилом доме в Советском. Одна из жительниц повредила ногу из-за прогнивших досок. Об этом сообщили в СК РФ по ХМАО. «В рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям и решениям должностных лиц администрации Советского района, связанных с рассмотрением обращений проживающих в доме граждан о содействии в создании жилищных условий, отвечающих установленным требованиям, а также рассмотрением вопроса о признании данного дома аварийным», — говорится на сайте окружного СК. В ведомстве добавляют, что пострадавшая жительница проживала в квартире, предоставленной ей городом по социальному найму. В ведомстве также проверят информацию о том, что жильцы дома сталкивались с проблемой замерзания системы водоснабжения. Однако обращения в администрацию Советского района результата не дали. Ранее URA.RU рассказывало, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль эту историю. Глава СК также запросил доклад о проведенной проверке.

Следственный комитет возбудил уголовное дело после инцидента с провалившимся полом в жилом доме в Советском. Одна из жительниц повредила ногу из-за прогнивших досок. Об этом сообщили в СК РФ по ХМАО. «В рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям и решениям должностных лиц администрации Советского района, связанных с рассмотрением обращений проживающих в доме граждан о содействии в создании жилищных условий, отвечающих установленным требованиям, а также рассмотрением вопроса о признании данного дома аварийным», — говорится на сайте окружного СК. В ведомстве добавляют, что пострадавшая жительница проживала в квартире, предоставленной ей городом по социальному найму. В ведомстве также проверят информацию о том, что жильцы дома сталкивались с проблемой замерзания системы водоснабжения. Однако обращения в администрацию Советского района результата не дали. Ранее URA.RU рассказывало, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль эту историю. Глава СК также запросил доклад о проведенной проверке.