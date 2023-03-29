Военный аналитик раскрыл, какую задачу поставили российской армии

Военный аналитик Михайлов предупредил о наступлении РФ после уничтожения западной техники

29 марта 2023 в 21:38 Размер текста - 17 +

Россия сконцентрировалась на уничтожении западной техники Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия решила вместо активного наступления по линии фронта заняться уничтожением западной военной техники, что поможет ослабить ВСУ и подготовит ВС РФ к наступлению в перспективе. Ранее по такой стратегии действовал экс-глава Объединенной группировкой войск начальника Генштаба Вооруженных сил РФ Сергей Суровикин, предпочитая выстроить оборону для дальнейшего наступления. Об этом в беседе с URA.RU заявил руководитель Бюро военно-политического анализа, военный аналитик Александр Михайлов. «Сейчас самая главная задача нашей группировки — быстро и эффективно уничтожить максимальное количество военной техники западного производства, поставленного за все время СВО. Нет никакого военного смысла и никакой логики бросать большие военные силы, большое количество личного состава, большого количества современной военной техники на уже заранее заготовленные и весьма укрепленные оборонительные объекты, на линию обороны, которую выстраивали ВСУ последние 9 лет», — сказал Александр Михайлов. Уничтожение западной техники даст России возможность для будущего наступления. «Безусловно, в техническом плане там еще хватает вооружений, чтобы вести такую серьезную оборону и даже пытаться кое-где провести какие-то мероприятия, назвав это контрнаступлением. Сейчас наступает время, когда тот поток вооружения, который шел с западной стороны, этот ручеек, он высыхает, вооружений все меньше. Количество уничтоженных вооружений, которое уже есть на счету у российской стороны, переходит в качество. Дальше наши войска могут беспрепятственно двигаться в западном направлении, не встречая сопротивление из тяжелых и танковых вооружений, которые к тому времени будут уже локализованы», — отметил военный аналитик. В начале января глава Минобороны РФ Сергей Шойгу провел перестановки в Генштабе ВС РФ. Новым главнокомандующим Объединенной группировкой войск начальника Генштаба Вооруженных сил РФ стал Валерий Герасимов, а его предшественник, Сергей Суровикин, стал заместителем. За время руководства Суровикина Россия активно атаковала критические объекты инфраструктуры. После перестановок сообщалось о планах на масштабное наступление. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россия решила вместо активного наступления по линии фронта заняться уничтожением западной военной техники, что поможет ослабить ВСУ и подготовит ВС РФ к наступлению в перспективе. Ранее по такой стратегии действовал экс-глава Объединенной группировкой войск начальника Генштаба Вооруженных сил РФ Сергей Суровикин, предпочитая выстроить оборону для дальнейшего наступления. Об этом в беседе с URA.RU заявил руководитель Бюро военно-политического анализа, военный аналитик Александр Михайлов. «Сейчас самая главная задача нашей группировки — быстро и эффективно уничтожить максимальное количество военной техники западного производства, поставленного за все время СВО. Нет никакого военного смысла и никакой логики бросать большие военные силы, большое количество личного состава, большого количества современной военной техники на уже заранее заготовленные и весьма укрепленные оборонительные объекты, на линию обороны, которую выстраивали ВСУ последние 9 лет», — сказал Александр Михайлов. Уничтожение западной техники даст России возможность для будущего наступления. «Безусловно, в техническом плане там еще хватает вооружений, чтобы вести такую серьезную оборону и даже пытаться кое-где провести какие-то мероприятия, назвав это контрнаступлением. Сейчас наступает время, когда тот поток вооружения, который шел с западной стороны, этот ручеек, он высыхает, вооружений все меньше. Количество уничтоженных вооружений, которое уже есть на счету у российской стороны, переходит в качество. Дальше наши войска могут беспрепятственно двигаться в западном направлении, не встречая сопротивление из тяжелых и танковых вооружений, которые к тому времени будут уже локализованы», — отметил военный аналитик. В начале января глава Минобороны РФ Сергей Шойгу провел перестановки в Генштабе ВС РФ. Новым главнокомандующим Объединенной группировкой войск начальника Генштаба Вооруженных сил РФ стал Валерий Герасимов, а его предшественник, Сергей Суровикин, стал заместителем. За время руководства Суровикина Россия активно атаковала критические объекты инфраструктуры. После перестановок сообщалось о планах на масштабное наступление.