Алексей Текслер доложил Владимиру Путину о готовности к запуску механизма поддержки инфраструктурных проектов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин 29 марта заслушал доклад губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Как сообщили в пресс-службе главы региона, разговор состоялся в рамках совещания с членами правительства России.

«Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 29 марта выступил на совещании под председательством Владимира Путина с членами правительства РФ. Мероприятие прошло в режиме видеоконференцсвязи», — отметили в пресс-службе Текслера.

На совещании Путин акцентировал внимание на достижении технологического суверенитета страны и замещению на рынке западных институтов. Текслер доложил о готовности регионов к введению механизма, который предусматривает поддержку опережающего финансирования создания инфраструктуры в субъектах РФ. Тема стала актуальной после выступления главы государства в феврале перед членами Федерального Собрания РФ.

Регионам в 2023 году предоставят казначейские кредиты с погашением в апреле 2024 года. Средства будут направлены на обновление объектов социальной инфраструктуры, культуры и спорта, расселение аварийного жилья, комплексное развитие сельских территорий.

Челябинский губернатор отметил, что на комиссии Госсовета представители региональных властей страны поддержали инициативу. Соответствующий закон, который запускает механизм опережающих «казначейских» кредитов, принят, сообщил Текслер. Докладчиками также выступили первый зампред правительства Андрей Белоусов, вице-премьеры Татьяна Голикова, Марат Хуснуллин, Александр Новак, Виктория Абрамченко, глава минфина Антон Силуанов.

Владимир Путин поставил задачу развития технологического суверенитета страны Фото: пресс-служба администрации президента РФ

Алексей Текслер заявил о принятии закона по запуску механизма опережающих «казначейских» кредитов Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области