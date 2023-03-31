Боррель: Китай не может быть посредником между РФ и Украиной

31 марта 2023 в 18:00 Размер текста - 17 +

Китай должен оказывать давление на Россию, уверен Жозеп Боррель Фото: Официальный сайт Европарламента Китай не может быть посредником для урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил глава Евродипломатии Жозеп Боррель. «Китай не может быть посредником [между Россией и Украиной]», — подчеркнул Жозеп Боррель в своем twitter-канале. По его мнению, Пекин наоборот должен давить на Россию, чтобы Москва была вынуждена начать переговоры с Киевом. По мнению главы Евродипломатии, КНР может урегулировать конфликт на Украине. Ранее американские аналитики из компании Economist Intelligence Unit в рамках своего отчета пришли к выводу, что все больше стран мира начинают сближаться с Россией. В пример они привели Турцию, Колумбию и Катар. В настоящий момент армия Китая готова сотрудничать с Россией, заявили в Минобороны КНР. Испания хочет убедить Китай оказать поддержку Украине, сообщает Nation news.

Китай не может быть посредником для урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил глава Евродипломатии Жозеп Боррель. «Китай не может быть посредником [между Россией и Украиной]», — подчеркнул Жозеп Боррель в своем twitter-канале. По его мнению, Пекин наоборот должен давить на Россию, чтобы Москва была вынуждена начать переговоры с Киевом. По мнению главы Евродипломатии, КНР может урегулировать конфликт на Украине. Ранее американские аналитики из компании Economist Intelligence Unit в рамках своего отчета пришли к выводу, что все больше стран мира начинают сближаться с Россией. В пример они привели Турцию, Колумбию и Катар. В настоящий момент армия Китая готова сотрудничать с Россией, заявили в Минобороны КНР. Испания хочет убедить Китай оказать поддержку Украине, сообщает Nation news.