В Екатеринбурге анонсировали выступление звезды главного праздника строителей

Певец Леонид Агутин станет главным звездным гостем Дня строителя в Екатеринбурге. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Гильдии строителей Урала.
«Да, действительно, Леонид Агутин выступит на Дне строителя, который пройдет в этом году 12 августа», — заявили организаторы праздника. Однако гостей праздника ждут некоторые изменения — мероприятие пройдет в Историческом сквере, а не в парке Маяковского, как это было ранее.
В прошлом году День строителя отмечали 13 августа. Тогда главной его звездой стала экс-солистка группы «Серебро» Ольга Серябкина. Кроме этого, в парке Маяковского состоялось шоу танцующих экскаваторов, мотошоу и прошли различные мастер-классы. Праздник тогда посетил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Ему показали экскаваторы российского производства.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.