02 апреля 2023

В Екатеринбурге анонсировали выступление звезды главного праздника строителей

На День строителя в Екатеринбурге выступит Леонид Агутин
© Служба новостей «URA.RU»
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Церемония вручения Народной премии Е1. Екатеринбург, агутин леонид
Агутин станет музыкальным подарком на День строителя в 2023 году Фото:

Певец Леонид Агутин станет главным звездным гостем Дня строителя в Екатеринбурге. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Гильдии строителей Урала.

«Да, действительно, Леонид Агутин выступит на Дне строителя, который пройдет в этом году 12 августа», — заявили организаторы праздника. Однако гостей праздника ждут некоторые изменения — мероприятие пройдет в Историческом сквере, а не в парке Маяковского, как это было ранее.

В прошлом году День строителя отмечали 13 августа. Тогда главной его звездой стала экс-солистка группы «Серебро» Ольга Серябкина. Кроме этого, в парке Маяковского состоялось шоу танцующих экскаваторов, мотошоу и прошли различные мастер-классы. Праздник тогда посетил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Ему показали экскаваторы российского производства.

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Певец Леонид Агутин станет главным звездным гостем Дня строителя в Екатеринбурге. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Гильдии строителей Урала. «Да, действительно, Леонид Агутин выступит на Дне строителя, который пройдет в этом году 12 августа», — заявили организаторы праздника. Однако гостей праздника ждут некоторые изменения — мероприятие пройдет в Историческом сквере, а не в парке Маяковского, как это было ранее. В прошлом году День строителя отмечали 13 августа. Тогда главной его звездой стала экс-солистка группы «Серебро» Ольга Серябкина. Кроме этого, в парке Маяковского состоялось шоу танцующих экскаваторов, мотошоу и прошли различные мастер-классы. Праздник тогда посетил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Ему показали экскаваторы российского производства.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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