В Екатеринбурге анонсировали выступление звезды главного праздника строителей

На День строителя в Екатеринбурге выступит Леонид Агутин

03 апреля 2023 в 15:50 Размер текста - 17 +

Агутин станет музыкальным подарком на День строителя в 2023 году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Певец Леонид Агутин станет главным звездным гостем Дня строителя в Екатеринбурге. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Гильдии строителей Урала. «Да, действительно, Леонид Агутин выступит на Дне строителя, который пройдет в этом году 12 августа», — заявили организаторы праздника. Однако гостей праздника ждут некоторые изменения — мероприятие пройдет в Историческом сквере, а не в парке Маяковского, как это было ранее. В прошлом году День строителя отмечали 13 августа. Тогда главной его звездой стала экс-солистка группы «Серебро» Ольга Серябкина. Кроме этого, в парке Маяковского состоялось шоу танцующих экскаваторов, мотошоу и прошли различные мастер-классы. Праздник тогда посетил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Ему показали экскаваторы российского производства.

Певец Леонид Агутин станет главным звездным гостем Дня строителя в Екатеринбурге. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Гильдии строителей Урала. «Да, действительно, Леонид Агутин выступит на Дне строителя, который пройдет в этом году 12 августа», — заявили организаторы праздника. Однако гостей праздника ждут некоторые изменения — мероприятие пройдет в Историческом сквере, а не в парке Маяковского, как это было ранее. В прошлом году День строителя отмечали 13 августа. Тогда главной его звездой стала экс-солистка группы «Серебро» Ольга Серябкина. Кроме этого, в парке Маяковского состоялось шоу танцующих экскаваторов, мотошоу и прошли различные мастер-классы. Праздник тогда посетил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Ему показали экскаваторы российского производства.