Полузащитник ФК «Урал» получил 2,5 года тюрьмы за ДТП со смертельным исходом

Футболист Рай Влут получил 2,5 года тюрьмы Фото: Илья Московец © URA.RU

Полузащитник ФК «Урала» Рай Влут получил 2,5 года тюремного заключения за ДТП, в котором погиб ребенок. Инцидент произошел в ноябре 2021 года, когда Влут сел пьяным за руль.

«Суд в Харлеме приговорил профессионального футболиста Рая Влут к тюремному заключению сроком 2,5 года. В суде было доказано, что 27-летний полузащитник спровоцировал аварию на автостраде из-за неосторожного вождения, в результате которой погиб 4-летний Джио Роос. Поскольку Влут находился в сильном алкогольном опьянении, судья также постановил запретить ему управлять автомобилем сроком на четыре года», — пишет De Telegraaf.

Ранее URA.RU писало, что футболисту «Урала» Раю Влуту грозит три с половиной года тюремного заключения. Такой строк потребовала прокуратура Нидерландов. По данным стороны обвинения, футболист ехал со скоростью 203 км/час. Позже президент ФК «Урал» высказался о ситуации с Влутом.