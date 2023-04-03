В Екатеринбурге у «Парк Хауса» провалилась дорога

В Екатеринбурге провалилась дорога у ТЦ «Парк Хаус» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге возле ТЦ «Парк Хаус» образовался провал на дороге. На место вызвали аварийную бригаду. Об этом сообщили читатели URA.RU.

«Около ТЦ „Парк Хаус“ провалилась дорога. Движение по одной полосе ограничили. Будут ли полностью перекрывать проезжую часть, пока неясно. На месте работают коммунальщики», — делятся читатели агентства.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием к Екатеринбургской теплосетевой компании (ЕТК). Там сообщили, что на месте аварии провалился асфальт над теплокамерой. «Место огородили. Специалисты ЕТК проводят экспертизу. Один из вариантов — сверхнормативная нагрузка от проезда тяжелой спецтехники или большегруза. Утром 4 апреля начнутся работы по восстановлению плиты», — отметили в ЕТК.

Ранее URA.RU писало, что в Асбесте (Свердловская область) грузовик попал в дорожную яму. При попытках машины выбраться асфальт стал проваливаться в других местах.