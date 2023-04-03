Спецслужбы Германии нашли нестыковки в деле о теракте на «Северных потоках»

04 апреля 2023 в 00:24 Размер текста - 17 +

Ранее следствие допускало, что диверсанты приплыли на яхте «Андромеда» Фото: Дмитрий Николаев © URA.RU новость из сюжета Повреждения «Северных потоков» Немецкие спецслужбы усомнились, что опытные диверсанты, предположительно приплывшие на яхте «Андромеда», могли оставить после себя «очевидные доказательства» причастности. На судне были найдены следы взрывчатки, которая соответствует той, которую использовали при подрыве трубопроводов. Силовики не исключают, что кто-то умышленно пытается направить следствие по ложному пути. «Следствием Германии было установлено, что следы взрывчатки, используемой в военных целях, найденные на столе в каюте яхты, соответствуют взрывчатке, которую использовали на трубопроводе. Есть сомнения, что опытные диверсанты оставили бы после себя такие очевидные доказательства вины. Спецслужбы не исключают, что кто-то умышленно пытается навести следствие на ложный путь. „Андромеда“, возможно, была не единственным судном, которое использовали для атаки», — пишет газета Washington Post . Взрывы на «Северных потоках» были совершены в ночь на 26 сентября. По одной из версий, на яхте «Андромеда» приплыли диверсанты, чтобы совершить подрывы. В ходе обыска на судне были обнаружены предметы одежды и волосы. В России ранее усомнились вероятности причастности к теракту Киева. Президент Украины Владимир Зеленский также заявил, что Киев не причастен к диверсии.

Немецкие спецслужбы усомнились, что опытные диверсанты, предположительно приплывшие на яхте «Андромеда», могли оставить после себя «очевидные доказательства» причастности. На судне были найдены следы взрывчатки, которая соответствует той, которую использовали при подрыве трубопроводов. Силовики не исключают, что кто-то умышленно пытается направить следствие по ложному пути. «Следствием Германии было установлено, что следы взрывчатки, используемой в военных целях, найденные на столе в каюте яхты, соответствуют взрывчатке, которую использовали на трубопроводе. Есть сомнения, что опытные диверсанты оставили бы после себя такие очевидные доказательства вины. Спецслужбы не исключают, что кто-то умышленно пытается навести следствие на ложный путь. „Андромеда“, возможно, была не единственным судном, которое использовали для атаки», — пишет газета Washington Post. Взрывы на «Северных потоках» были совершены в ночь на 26 сентября. По одной из версий, на яхте «Андромеда» приплыли диверсанты, чтобы совершить подрывы. В ходе обыска на судне были обнаружены предметы одежды и волосы. В России ранее усомнились вероятности причастности к теракту Киева. Президент Украины Владимир Зеленский также заявил, что Киев не причастен к диверсии.