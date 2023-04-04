Свердловские педагоги назвали самый популярный предмет на ЕГЭ

Свердловские выпускники предпочитают сдавать ЕГЭ по обществознанию

Обществознание является предметом, в котором наблюдается интеграция нескольких дисциплин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Самым популярным предметом, выбранными для сдачи ЕГЭ (Единый государственный экзамен) у свердловских выпускников, станет обществознание. На долю этого предмета в среднем приходится 45% среди всех дисциплин на выбор. Такой информацией с корреспондентом URA.RU анонимно поделись педагоги нескольких уральских школ.

«Выпускники отдают предпочтение предмету обществознание, так как он требуется на гуманитарных направлениях ведущих вузов Свердловской области, да и страны в целом. Плюс ко всему, обществознание является предметом, в котором имеется интеграция нескольких дисциплин: например, философия, социология, психология, право. Именно поэтому выпускник может выбрать для поступления любую из специальностей, которая связана с этими дисциплинами. Помимо этого, обществознание относится к числу самых легких предметов, поэтому и баллы при сдаче этого предмета при правильной подготовке высокие, что, в свою очередь, повышает вероятность поступления на бюджетное обучение», — делятся учителя с журналистом агентства.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в департамент информационной политики Свердловской области. В ведомство направлен официальный запрос. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что выпускница языковой гимназии № 144 Екатеринбурга показала лучший результат по итогам ЕГЭ в Свердловской области. Максимальные баллы выпускница получила по обществознанию, русскому языку и по английскому. По словам девушки, без поддержки родителей и классного руководителя таких результатов могло бы и не быть.