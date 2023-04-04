Трампа шокировало слушание суда по его делу

05 апреля 2023 в 04:11 Размер текста - 17 +

Дональд Трамп заявил об отсутствии у прокуратуры доказательств предъявленных ему обвинений Фото: Official White House / Shealah Craighead Прошедшее слушание по делу экс-президента США Дональда Трампа шокировало политика. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social 4 апреля. «Слушание было шокирующим для многих тем, что у них не было никаких „сюрпризов“, и, следовательно, никакого дела. Практически каждый юридический эксперт сказал, что здесь нет дела. Ничего противозаконного сделано не было!» — написал Дональд Трамп в социальной сети. О том, что суд предъявит обвинение, сообщил сам Дональд Трамп, ссылаясь на попавший в сеть обвинительный акт, передает RT. Он также отметил, что публикация акта в Сети была незаконной, поэтому окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг должен подать в отставку, сообщает gazeta.ru. Ранее за предъявление обвинений проголосовало Большое жюри присяжных в Нью-Йорке. Предполагается, что речь идет о деле порноактрисы Сторми Дэниэлс. С ней у Трампа якобы был роман, и она получала деньги в обмен на конфиденциальность этой информации. Трамп отрицает какие-либо связи с Дэниэлс. Заседание суда прошло 4 апреля. Дональд Трамп покинул здание суда Манхэттена, где ему были предъявлены обвинения по 34 пунктам спустя пару часов после начала слушаний. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «казусом Трампа» дело экс-президента США. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Прошедшее слушание по делу экс-президента США Дональда Трампа шокировало политика. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social 4 апреля. «Слушание было шокирующим для многих тем, что у них не было никаких „сюрпризов“, и, следовательно, никакого дела. Практически каждый юридический эксперт сказал, что здесь нет дела. Ничего противозаконного сделано не было!» — написал Дональд Трамп в социальной сети. О том, что суд предъявит обвинение, сообщил сам Дональд Трамп, ссылаясь на попавший в сеть обвинительный акт, передает RT. Он также отметил, что публикация акта в Сети была незаконной, поэтому окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг должен подать в отставку, сообщает gazeta.ru. Ранее за предъявление обвинений проголосовало Большое жюри присяжных в Нью-Йорке. Предполагается, что речь идет о деле порноактрисы Сторми Дэниэлс. С ней у Трампа якобы был роман, и она получала деньги в обмен на конфиденциальность этой информации. Трамп отрицает какие-либо связи с Дэниэлс. Заседание суда прошло 4 апреля. Дональд Трамп покинул здание суда Манхэттена, где ему были предъявлены обвинения по 34 пунктам спустя пару часов после начала слушаний. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «казусом Трампа» дело экс-президента США.