04 апреля 2023
03 апреля 2023

Агропромышленный департамент ЯНАО возглавит первый заместитель. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Министр МЧС Александр Куренков наградил сотрудников курганского ГУ МЧС. Курган , депутат, чиновник, портфель
Место директора департамента АПК прочат первому заму Фото:
новость из сюжета
Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

В департаменте агропромышленного комплекса ЯНАО место директора Виктора Югая, которого отправили на пост замглавы в Тазовский район, достанется первому заместителю Андрею Рубашину. Об этом URA.RU сообщил источник в политокружении.

«Кандидатура Андрея Рубашина на пост директора департамента АПК самая подходящая. Его назначение было бы логичным, поскольку в агропромышленной сфере чиновник имеет большой опыт», — сообщил инсайдер. В правительстве ЯНАО агентству сообщили, что решение о назначении нового главы департамента пока не было принято.

Ранее URA.RU сообщало, что власти ЯНАО назначили Виктора Югая заместителем главы Тазовского района. Таким образом губернатор Артюхов хочет усилить развитие района.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

В департаменте агропромышленного комплекса ЯНАО место директора Виктора Югая, которого отправили на пост замглавы в Тазовский район, достанется первому заместителю Андрею Рубашину. Об этом URA.RU сообщил источник в политокружении. «Кандидатура Андрея Рубашина на пост директора департамента АПК самая подходящая. Его назначение было бы логичным, поскольку в агропромышленной сфере чиновник имеет большой опыт», — сообщил инсайдер. В правительстве ЯНАО агентству сообщили, что решение о назначении нового главы департамента пока не было принято. Ранее URA.RU сообщало, что власти ЯНАО назначили Виктора Югая заместителем главы Тазовского района. Таким образом губернатор Артюхов хочет усилить развитие района.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...