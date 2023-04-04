Место директора департамента АПК прочат первому заму Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

В департаменте агропромышленного комплекса ЯНАО место директора Виктора Югая, которого отправили на пост замглавы в Тазовский район, достанется первому заместителю Андрею Рубашину. Об этом URA.RU сообщил источник в политокружении.

«Кандидатура Андрея Рубашина на пост директора департамента АПК самая подходящая. Его назначение было бы логичным, поскольку в агропромышленной сфере чиновник имеет большой опыт», — сообщил инсайдер. В правительстве ЯНАО агентству сообщили, что решение о назначении нового главы департамента пока не было принято.

Ранее URA.RU сообщало, что власти ЯНАО назначили Виктора Югая заместителем главы Тазовского района. Таким образом губернатор Артюхов хочет усилить развитие района.