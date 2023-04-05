Тюменские чиновники получат VIP-обслуживание в более чем сотне клиник

В Тюмени чиновникам оплатят полисы ДМС за счет бюджета

06 апреля 2023 в 18:11 Размер текста - 17 +

Чиновникам предоставят услуги высшего класса как в государственных, так и в частных клиниках (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU Сотрудникам тюменской «Дирекции коммунально-хозяйственного строительства» за счет бюджета купят полисы добровольного медицинского страхования (ДМС), по которым они смогут получать VIP-услуги в 141 клинике. Соответствующий тендер размещен на сайте госзакупок. «Оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию сотрудников государственного бюджетного учреждения Тюменской области „Дирекция коммунально-хозяйственного строительства“. Страховщик должен обеспечить предоставление медуслуг более высокого уровня по сравнению с условиями оказания бесплатной медицинской помощи. Число медицинских учреждений — 141», — говорится в документах закупки. Контракт заключается на год, его цена — почти 950 тысяч рублей. Оказывать помощь чиновникам будут как в государственных больницах, так и в частных клиниках. В списке также есть профилактории, санатории и реабилитационные центры. Отдельно в условиях оговариваются обстоятельства, при которых полис ДМС действовать не будет. Получить медпомощь по нему не получится, если застрахованный травмируется будучи пьяным или в процессе совершения преступления. Не покрываются страховкой и случаи самоубийства. Однако, если человека до него довели, то помощь окажут по полису.

Сотрудникам тюменской «Дирекции коммунально-хозяйственного строительства» за счет бюджета купят полисы добровольного медицинского страхования (ДМС), по которым они смогут получать VIP-услуги в 141 клинике. Соответствующий тендер размещен на сайте госзакупок. «Оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию сотрудников государственного бюджетного учреждения Тюменской области „Дирекция коммунально-хозяйственного строительства“. Страховщик должен обеспечить предоставление медуслуг более высокого уровня по сравнению с условиями оказания бесплатной медицинской помощи. Число медицинских учреждений — 141», — говорится в документах закупки. Контракт заключается на год, его цена — почти 950 тысяч рублей. Оказывать помощь чиновникам будут как в государственных больницах, так и в частных клиниках. В списке также есть профилактории, санатории и реабилитационные центры. Отдельно в условиях оговариваются обстоятельства, при которых полис ДМС действовать не будет. Получить медпомощь по нему не получится, если застрахованный травмируется будучи пьяным или в процессе совершения преступления. Не покрываются страховкой и случаи самоубийства. Однако, если человека до него довели, то помощь окажут по полису.