06 апреля 2023
05 апреля 2023

Глава МЧС Куренков встретил участников экспедиции в ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Михаил Мишустин во время посещения Якустка. Якутск, куренков александр
Учения «Безопасная Арктика» шли два дня Фото:

Министр МЧС Александр Куренков встретил участников Арктической экспедиции в ЯНАО. Спасатели преодолели 1600 километров через Республику Коми, Ненецкий автономный округ и Ямал, чтобы испытать новейших образцов спецтехники и провести слаживание в условиях ЧС, сообщает пресс-служба правительства региона.

«Благодаря слаженной работе команды профессионалов успешно выполнены все мероприятия экспедиции, реализованы практические задачи, достигнуты поставленные цели», — цитирует слова Куренкова пресс-служба правительства. После экспедиции предстоит анализ данных о технике, снаряжении, экипировке и тактике действий группы.

Участники экспедиции вели дневник и записывали наблюдения. Полученные результаты помогут усовершенствовать аварийно-спасательную инфраструктуру в Арктике.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов встретил главу МЧС России Александра Куренкова. Он прибыл на закрытие учений «Безопасная Арктика», которые стартовали 6 апреля.

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Министр МЧС Александр Куренков встретил участников Арктической экспедиции в ЯНАО. Спасатели преодолели 1600 километров через Республику Коми, Ненецкий автономный округ и Ямал, чтобы испытать новейших образцов спецтехники и провести слаживание в условиях ЧС, сообщает пресс-служба правительства региона. «Благодаря слаженной работе команды профессионалов успешно выполнены все мероприятия экспедиции, реализованы практические задачи, достигнуты поставленные цели», — цитирует слова Куренкова пресс-служба правительства. После экспедиции предстоит анализ данных о технике, снаряжении, экипировке и тактике действий группы. Участники экспедиции вели дневник и записывали наблюдения. Полученные результаты помогут усовершенствовать аварийно-спасательную инфраструктуру в Арктике. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов встретил главу МЧС России Александра Куренкова. Он прибыл на закрытие учений «Безопасная Арктика», которые стартовали 6 апреля.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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