Глава МЧС Куренков встретил участников экспедиции в ЯНАО

Министр МЧС Александр Куренков встретил участников Арктической экспедиции в ЯНАО. Спасатели преодолели 1600 километров через Республику Коми, Ненецкий автономный округ и Ямал, чтобы испытать новейших образцов спецтехники и провести слаживание в условиях ЧС, сообщает пресс-служба правительства региона.
«Благодаря слаженной работе команды профессионалов успешно выполнены все мероприятия экспедиции, реализованы практические задачи, достигнуты поставленные цели», — цитирует слова Куренкова пресс-служба правительства. После экспедиции предстоит анализ данных о технике, снаряжении, экипировке и тактике действий группы.
Участники экспедиции вели дневник и записывали наблюдения. Полученные результаты помогут усовершенствовать аварийно-спасательную инфраструктуру в Арктике.
Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов встретил главу МЧС России Александра Куренкова. Он прибыл на закрытие учений «Безопасная Арктика», которые стартовали 6 апреля.
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