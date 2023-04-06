Глава МЧС Куренков встретил участников экспедиции в ЯНАО

Учения «Безопасная Арктика» шли два дня Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Министр МЧС Александр Куренков встретил участников Арктической экспедиции в ЯНАО. Спасатели преодолели 1600 километров через Республику Коми, Ненецкий автономный округ и Ямал, чтобы испытать новейших образцов спецтехники и провести слаживание в условиях ЧС, сообщает пресс-служба правительства региона.

«Благодаря слаженной работе команды профессионалов успешно выполнены все мероприятия экспедиции, реализованы практические задачи, достигнуты поставленные цели», — цитирует слова Куренкова пресс-служба правительства. После экспедиции предстоит анализ данных о технике, снаряжении, экипировке и тактике действий группы.

Участники экспедиции вели дневник и записывали наблюдения. Полученные результаты помогут усовершенствовать аварийно-спасательную инфраструктуру в Арктике.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов встретил главу МЧС России Александра Куренкова. Он прибыл на закрытие учений «Безопасная Арктика», которые стартовали 6 апреля.