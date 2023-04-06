Курганский депутат назвал новые медпункты «айболит-сарайчиками»

Депутат Кургана считает новые медпункты тесными и неудобными

07 апреля 2023 в 19:05 Размер текста - 17 +

В Кургане депутат гордумы Иван Камшилов считает новые медпункты тесными для пациентов Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU Депутат Курганской городской думы Иван Камшилов назвал модульные медпункты «айболит-сарайчиками». Он рассказал URA.RU, что помещения медпунктов тесные и неудобные для жителей. «В помещениях новых медпунктов, возводимых в рамках федеральной программы по всей области, нет комфортных условий для ожидания приема. Не исключено, что кому-то из пациентов придется занимать очередь под открытым небом. А если на улице метель или сильный дождь? Еще заболеешь, обратившись за медпомощью», — пояснил Камшилов. Он уточнил, что регулярно получает жалобы на ухудшение качества медицинского сервиса. К нему обращались курганцы из микрорайона Зайково. Жители пожаловались на тесноту в медпункте. Также люди недовольны тем, что фельдшер редко приезжает на приемы. В сельской местности есть проблемы с водоснабжением новых медпунктов. Отапливаются они, чаще всего, электрообогревателями. Народный избранник подчеркнул, что в суровые уральские морозы такие обогреватели малоэффективны. Камшилов заявил, что надо было сохранить и отремонтировать капитальные здания медучреждений, которые власти разрешили приватизировать. URA.RU направило редакционный запрос в департамент информационной и внутренней политики Курганской области, чтобы выяснить, сколько жалоб поступило от жителей региона на качество медобслуживания в новых модульных медпунктах. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что депутат курганской гордумы Яков Сидоров высказался против приватизации помещений медицинских учреждений в городе и области. Он предложил жителям обращаться по этой проблеме к своим депутатам. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутат Курганской городской думы Иван Камшилов назвал модульные медпункты «айболит-сарайчиками». Он рассказал URA.RU, что помещения медпунктов тесные и неудобные для жителей. «В помещениях новых медпунктов, возводимых в рамках федеральной программы по всей области, нет комфортных условий для ожидания приема. Не исключено, что кому-то из пациентов придется занимать очередь под открытым небом. А если на улице метель или сильный дождь? Еще заболеешь, обратившись за медпомощью», — пояснил Камшилов. Он уточнил, что регулярно получает жалобы на ухудшение качества медицинского сервиса. К нему обращались курганцы из микрорайона Зайково. Жители пожаловались на тесноту в медпункте. Также люди недовольны тем, что фельдшер редко приезжает на приемы. В сельской местности есть проблемы с водоснабжением новых медпунктов. Отапливаются они, чаще всего, электрообогревателями. Народный избранник подчеркнул, что в суровые уральские морозы такие обогреватели малоэффективны. Камшилов заявил, что надо было сохранить и отремонтировать капитальные здания медучреждений, которые власти разрешили приватизировать. URA.RU направило редакционный запрос в департамент информационной и внутренней политики Курганской области, чтобы выяснить, сколько жалоб поступило от жителей региона на качество медобслуживания в новых модульных медпунктах. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что депутат курганской гордумы Яков Сидоров высказался против приватизации помещений медицинских учреждений в городе и области. Он предложил жителям обращаться по этой проблеме к своим депутатам.