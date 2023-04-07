Экс-советник Кучмы Соскин: Запад запретит Зеленскому наступать на Крым

07 апреля 2023 в 20:15 Размер текста - 17 +

Запад дает одну попытку Владимиру Зеленскому на контрнаступление, не затрагивая Крым, сообщает Олег Соскин Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Запад разрешит Украине одну попытку на контрнаступление и даст добро на захват любой территории, кроме Крыма. Так считает бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин. «Уже понятно всем: и руководству европейских стран, и закулисью, что надо заканчивать [конфликт на Украине]. Запад обратиться к правительству страны и скажет, что у вас одна попытка на контрнаступление. „Мы вам дали все, что могли. <…> Наступайте. Но только не в Крым. В Крым нельзя“», — поделился Олег Соскин. С таким заявлением он выступил на своем youtube-канале. Ранее Соскин предположил, что ситуация для Украины в ходе конфликта с РФ складывается не лучшим образом из-за сильного давления на страну со стороны стран Запада. Они предлагают Киеву закончить конфликт мирными переговорами с Москвой. Экс-советник также заявил, что текущий глава украинского государства Владимир Зеленский превращает Украину в страну из антиутопии писателя Джорджа Оруэлла, сообщает LIfe . Также Соскин говорил о том, что ситуация на Украине на грани революционного взрыва, сообщает телеканал 360.

Запад разрешит Украине одну попытку на контрнаступление и даст добро на захват любой территории, кроме Крыма. Так считает бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин. «Уже понятно всем: и руководству европейских стран, и закулисью, что надо заканчивать [конфликт на Украине]. Запад обратиться к правительству страны и скажет, что у вас одна попытка на контрнаступление. „Мы вам дали все, что могли. <…> Наступайте. Но только не в Крым. В Крым нельзя“», — поделился Олег Соскин. С таким заявлением он выступил на своем youtube-канале. Ранее Соскин предположил, что ситуация для Украины в ходе конфликта с РФ складывается не лучшим образом из-за сильного давления на страну со стороны стран Запада. Они предлагают Киеву закончить конфликт мирными переговорами с Москвой. Экс-советник также заявил, что текущий глава украинского государства Владимир Зеленский превращает Украину в страну из антиутопии писателя Джорджа Оруэлла, сообщает LIfe. Также Соскин говорил о том, что ситуация на Украине на грани революционного взрыва, сообщает телеканал 360.