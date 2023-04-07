Экс-советник Кучмы Соскин: Запад запретит Зеленскому наступать на Крым

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир, stock
Запад дает одну попытку Владимиру Зеленскому на контрнаступление, не затрагивая Крым, сообщает Олег Соскин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Запад разрешит Украине одну попытку на контрнаступление и даст добро на захват любой территории, кроме Крыма. Так считает бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Уже понятно всем: и руководству европейских стран, и закулисью, что надо заканчивать [конфликт на Украине]. Запад обратиться к правительству страны и скажет, что у вас одна попытка на контрнаступление. „Мы вам дали все, что могли. <…> Наступайте. Но только не в Крым. В Крым нельзя“», — поделился Олег Соскин. С таким заявлением он выступил на своем youtube-канале.

Ранее Соскин предположил, что ситуация для Украины в ходе конфликта с РФ складывается не лучшим образом из-за сильного давления на страну со стороны стран Запада. Они предлагают Киеву закончить конфликт мирными переговорами с Москвой. Экс-советник также заявил, что текущий глава украинского государства Владимир Зеленский превращает Украину в страну из антиутопии писателя Джорджа Оруэлла, сообщает LIfe. Также Соскин говорил о том, что ситуация на Украине на грани революционного взрыва, сообщает телеканал 360.

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Запад разрешит Украине одну попытку на контрнаступление и даст добро на захват любой территории, кроме Крыма. Так считает бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин. «Уже понятно всем: и руководству европейских стран, и закулисью, что надо заканчивать [конфликт на Украине]. Запад обратиться к правительству страны и скажет, что у вас одна попытка на контрнаступление. „Мы вам дали все, что могли. <…> Наступайте. Но только не в Крым. В Крым нельзя“», — поделился Олег Соскин. С таким заявлением он выступил на своем youtube-канале. Ранее Соскин предположил, что ситуация для Украины в ходе конфликта с РФ складывается не лучшим образом из-за сильного давления на страну со стороны стран Запада. Они предлагают Киеву закончить конфликт мирными переговорами с Москвой. Экс-советник также заявил, что текущий глава украинского государства Владимир Зеленский превращает Украину в страну из антиутопии писателя Джорджа Оруэлла, сообщает LIfe. Также Соскин говорил о том, что ситуация на Украине на грани революционного взрыва, сообщает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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