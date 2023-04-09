Депутат Госдумы Матвейчев призвал официально признать Украину террористическим государством

09 апреля 2023 в 09:03 Размер текста - 17 +

После признания Украины террористическим государством будут окончательно разорваны торговые отношения, сказал Олег Матвейчев Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украину стоит признать террористическим государством на официальном уровне, поскольку страна обладает всеми соответствующими признаками. Об этом URA.RU заявил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, член комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Олег Матвейчев. «Нужно ли признать Украину террористическим государством? По факту — да. Она и является террористическим государством. Нужно ли это де-юре сделать? Скорее нужно. Есть все основания для этого. Они на нас вешают ярлыки: государство — спонсор терроризма. При этом все признаки террористического государства есть именно у Украины. Они терроризировали в свое время Крым, они убивали людей по политическим мотивам, продолжают это делать. Они организовывают террористические акты. То есть все признаки есть», — сказал Олег Матвейчев. Он объяснил, к чему приведет признание Украины террористическим государством. «К чему это приведет, если оно будет объявлено? Мы можем разорвать дипломатические отношения, которые по факту уже почти разорваны, ввести дополнительные санкции, возможно какое-то снятие дипломатического иммунитета с представителей страны с нашей стороны. Вся возможная торговля может с ними запрещена. Они сами препятствуют этой торговле, она и так на волоске висит. Возможно, это может кончиться окончательным прекращением торговли», — подчеркнул депутат. Президент России Владимир Путин 5 апреля провел заседание с постоянными членами Совета безопасности. Он заявил о том, что в новых регионах страны Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершают тяжкие преступления против мирного населения, а также подвергают города обстрелам. Также совершаются террористические акты в отношении властей, правоохранителей и журналистов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Украину стоит признать террористическим государством на официальном уровне, поскольку страна обладает всеми соответствующими признаками. Об этом URA.RU заявил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, член комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Олег Матвейчев. «Нужно ли признать Украину террористическим государством? По факту — да. Она и является террористическим государством. Нужно ли это де-юре сделать? Скорее нужно. Есть все основания для этого. Они на нас вешают ярлыки: государство — спонсор терроризма. При этом все признаки террористического государства есть именно у Украины. Они терроризировали в свое время Крым, они убивали людей по политическим мотивам, продолжают это делать. Они организовывают террористические акты. То есть все признаки есть», — сказал Олег Матвейчев. Он объяснил, к чему приведет признание Украины террористическим государством. «К чему это приведет, если оно будет объявлено? Мы можем разорвать дипломатические отношения, которые по факту уже почти разорваны, ввести дополнительные санкции, возможно какое-то снятие дипломатического иммунитета с представителей страны с нашей стороны. Вся возможная торговля может с ними запрещена. Они сами препятствуют этой торговле, она и так на волоске висит. Возможно, это может кончиться окончательным прекращением торговли», — подчеркнул депутат. Президент России Владимир Путин 5 апреля провел заседание с постоянными членами Совета безопасности. Он заявил о том, что в новых регионах страны Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершают тяжкие преступления против мирного населения, а также подвергают города обстрелам. Также совершаются террористические акты в отношении властей, правоохранителей и журналистов.