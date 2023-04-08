08 апреля 2023

Учителя российских школ рассказали о нововведениях в ЕГЭ

Преподаватель Кульнис: ЕГЭ по русскому языку в 2023 станет сложнее
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ЕГЭ. Курган, егэ, экзамен, ученик, школа
Задания в ЕГЭ по русскому языку в 2023 станут сложнее, уверена Кульнис Фото:

В 2023 Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку станет сложнее. По словам преподавателя русского языка в онлайн-школе «ЕГЭLand» Ангелины Кульнис, усложнятся задания на паронимы.

«Видно, что экзамен по русскому языку с каждым годом усложняют, 2023 год не исключение», — передает слова Ангелины Кульнис газета «Известия». В частности, это коснется заданий на паронимы и в блоке орфографии, уверена преподаватель.

При этом в ЕГЭ по физике появятся задания задачи нового экспериментального плана, считает преподаватель по физике Максим Виноградов. По словам учителя по литературе Юлии Шнайдер, в заданиях ЕГЭ по ее предмету кардинальных изменений не предвидится, однако изменится система оценивания, что может привести к снижению количества выпускников, сдавших экзамен на 100 баллов.

Ранее URA.RU публиковало список изменений, которые ожидают школьников при сдаче Единого государственного экзамена в 2023 году. Согласно данным Федерального института педагогических измерений это коснется 11 предметов.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

В 2023 Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку станет сложнее. По словам преподавателя русского языка в онлайн-школе «ЕГЭLand» Ангелины Кульнис, усложнятся задания на паронимы. «Видно, что экзамен по русскому языку с каждым годом усложняют, 2023 год не исключение», — передает слова Ангелины Кульнис газета «Известия». В частности, это коснется заданий на паронимы и в блоке орфографии, уверена преподаватель. При этом в ЕГЭ по физике появятся задания задачи нового экспериментального плана, считает преподаватель по физике Максим Виноградов. По словам учителя по литературе Юлии Шнайдер, в заданиях ЕГЭ по ее предмету кардинальных изменений не предвидится, однако изменится система оценивания, что может привести к снижению количества выпускников, сдавших экзамен на 100 баллов. Ранее URA.RU публиковало список изменений, которые ожидают школьников при сдаче Единого государственного экзамена в 2023 году. Согласно данным Федерального института педагогических измерений это коснется 11 предметов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...