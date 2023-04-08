Учителя российских школ рассказали о нововведениях в ЕГЭ

В 2023 Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку станет сложнее. По словам преподавателя русского языка в онлайн-школе «ЕГЭLand» Ангелины Кульнис, усложнятся задания на паронимы.
«Видно, что экзамен по русскому языку с каждым годом усложняют, 2023 год не исключение», — передает слова Ангелины Кульнис газета «Известия». В частности, это коснется заданий на паронимы и в блоке орфографии, уверена преподаватель.
При этом в ЕГЭ по физике появятся задания задачи нового экспериментального плана, считает преподаватель по физике Максим Виноградов. По словам учителя по литературе Юлии Шнайдер, в заданиях ЕГЭ по ее предмету кардинальных изменений не предвидится, однако изменится система оценивания, что может привести к снижению количества выпускников, сдавших экзамен на 100 баллов.
Ранее URA.RU публиковало список изменений, которые ожидают школьников при сдаче Единого государственного экзамена в 2023 году. Согласно данным Федерального института педагогических измерений это коснется 11 предметов.
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