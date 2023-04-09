В Челябинске мужчина избил битой жену

Росгвардейцы задержали подозреваемого и передали полиции Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске 8 апреля во дворе одного из домов на улице Верхнеуральской мужчина избил жену битой. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Росгвардии региона.

«По словам очевидца, на улице Верхнеуральская, дом 13, 8 апреля мужчина и женщина скандалили, после чего мужчина стал бить битой по ногам женщины. Росгвардейцы прибыли на место происшествия, но женщина уже ушла. Сотрудники ведомства установили личность подозреваемого. Им оказался ранее дважды судимый 44-летний челябинец, а пострадавшая его жена», — сообщили в пресс-службе.

Подозреваемого задержали. Сотрудники Росгвардии передали мужчину отделу полиции «Центральный» для разбирательства.