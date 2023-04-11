Минобороны Украины пригрозило атакой по российскому флоту в Черном море

11 апреля 2023 в 10:55 Размер текста - 17 +

Черноморский флот России может быть атакован ВСУ, заявил Алексей Резников Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Черноморский флот России может быть атакован ВСУ. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников во время брифинга. «Есть некоторые нюансы, которые до сих пор неизвестны нашему врагу, а это значит, что мы можем предлагать им еще очередной „сюрприз“ на море. Мы просто ждем подходящего момента», — заявил Алексей Резников, его слова передает telegram-канал «Политика страны». В марте 2023 года Черноморский флот России отбил атаку беспилотников в Севастополе. Благодаря работе ПВО и стрельбе моряков объект был сбит.

Черноморский флот России может быть атакован ВСУ. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников во время брифинга. «Есть некоторые нюансы, которые до сих пор неизвестны нашему врагу, а это значит, что мы можем предлагать им еще очередной „сюрприз“ на море. Мы просто ждем подходящего момента», — заявил Алексей Резников, его слова передает telegram-канал «Политика страны». В марте 2023 года Черноморский флот России отбил атаку беспилотников в Севастополе. Благодаря работе ПВО и стрельбе моряков объект был сбит.