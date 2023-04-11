В Кремле заявили, что Путин никогда не называл Маска военным преступником

Президент России Владимир Путин никогда не называл американского предпринимателя Илона Маска военным преступником. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он считает, что Маска дезинформировали.
«По всей видимости, Маска не совсем верно или, скорее, лживо, проинформировали. Это похоже на очередную „утку“. Путин никогда такого не говорил», — заявил Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС.
Ранее Илон Маск заявил, что не собирается блокировать россиян и российские структуры в Twitter, несмотря на то, что Владимир Путин якобы считает его военным преступником. Об этом он заявил в ответ на запрос пользователей соцсети удалить аккаунт зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева, передает телеканал 360.
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