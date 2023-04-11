В Кремле заявили, что Путин никогда не называл Маска военным преступником 11 апреля 2023 в 17:10 Размер текста - 17 + В Кремле не считают Илона Маска военным преступником Фото: Daniel Oberhaus/Flickr Президент России Владимир Путин никогда не называл американского предпринимателя Илона Маска военным преступником. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он считает, что Маска дезинформировали. «По всей видимости, Маска не совсем верно или, скорее, лживо, проинформировали. Это похоже на очередную „утку“. Путин никогда такого не говорил», — заявил Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС. Ранее Илон Маск заявил, что не собирается блокировать россиян и российские структуры в Twitter, несмотря на то, что Владимир Путин якобы считает его военным преступником. Об этом он заявил в ответ на запрос пользователей соцсети удалить аккаунт зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева, передает телеканал 360. Президент России Владимир Путин никогда не называл американского предпринимателя Илона Маска военным преступником. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он считает, что Маска дезинформировали. «По всей видимости, Маска не совсем верно или, скорее, лживо, проинформировали. Это похоже на очередную „утку“. Путин никогда такого не говорил», — заявил Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС. Ранее Илон Маск заявил, что не собирается блокировать россиян и российские структуры в Twitter, несмотря на то, что Владимир Путин якобы считает его военным преступником. Об этом он заявил в ответ на запрос пользователей соцсети удалить аккаунт зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева, передает телеканал 360. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям