Шеф Ивлев сразится в кулинарной битве с екатеринбуржцами

Екатеринбуржцы смогут посоревноваться в гастрономическом шоу с Константином Ивлевым Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Екатеринбург празднует 300-летие

В рамках гастрономического фестиваля «Да, Шеф», который впервые пройдет в июле в Екатеринбурге, состоится битва кулинаров. В финале победитель сразится с шеф-поваром Константином Ивлевым. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе парка Маяковского.

«Вас ждет живое кулинарное шоу за звание „Суперкулинара Екатеринбурга“, где победитель битвы встретится в финале с главным противником — шефом Ивлевым», — рассказали представители парка Маяковского. Также во время фестиваля пройдет костюмированный парад и праздничный концерт. Однако кто станет хедлайнером мероприятия, пока не сообщается.

Кроме этого, с 1 по 23 июля в рамках фестиваля шеф-повара екатеринбургских ресторанов представят сеты на тему «Локальные продукты Урала». «Учитывая, что стоимость каждого сет-меню, состоящего из трех-четырех блюд, будет фиксированной во всех ресторанах-участниках, екатеринбуржцы смогут открыть для себя не только новые вкусы, но и интересные места в городе», — заявил Константин Ивлев.

10 апреля глава Екатеринбурга Алексей Орлов и шеф-повар Константин Ивлев подписали соглашение о проведении крупнейшего в России семейного гастрономического фестиваля «Да, Шеф». Он пройдет в Екатеринбурге 22 и 23 июля в рамках празднования 300-летия города.