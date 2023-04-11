Заводу семьи мэра Перми не разрешили строить дом около школы

12 апреля 2023 в 11:06 Размер текста - 17 +

Треть квартир в доме уже продана Фото: Анна Майорова © URA.RU У «ПЗСП-Групп», которую возглавляет депутат заксобрания края и брат мэра Перми Алексея Демкина Евгений, и компании «Уран» отозвали разрешение на строительство дома возле школы по улице Героев Хасана, 87. Разрешительная документация была отозвана приказом краевого минимущества от 31 марта 2023 года. «Министерство не представило застройщику соответствующий приказ, и об отзыве разрешения в „ПЗСП-Групп“ узнали в краевом Госстройнадзоре только 11 апреля. Региональная инспекция официально предостерегла девелопера о том, что без разрешения организация не имеет права вести строительство дома на ул. Героев Хасана, 87, и привлекать на него средства дольщиков», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на слова директора компании «Уран» Владимира Яцук. Изначально разрешение на строительство объекта «Дом Учителя» застройщики получили 2 декабря 2022 года, а 31 марта 2023 года оно было отозвано. Правительство Пермского края установили на площадке, где строится дом, зону действия ограничений по условиям сохранения и планируемого размещения школы. В «Уране» считают решение правительства незаконным. По его словам, участок под строящимся домом был продан городской администрацией в частные руки еще в 2003 году. Затем площадка снова перепродавали и летом 2022 года ее приобрела «ПЗСП-Групп». Существующий градостроительный план подразумевает там возведение жилья. На данный момент там продано уже треть квартир. Компания собралась обжаловать решения правительства об ограничениях, наложенных на участок, и отзыв разрешения на строительство. При этом Яцук отметил, что дольщикам не о чем беспокоиться — в случае неудачи все средства им вернут. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

У «ПЗСП-Групп», которую возглавляет депутат заксобрания края и брат мэра Перми Алексея Демкина Евгений, и компании «Уран» отозвали разрешение на строительство дома возле школы по улице Героев Хасана, 87. Разрешительная документация была отозвана приказом краевого минимущества от 31 марта 2023 года. «Министерство не представило застройщику соответствующий приказ, и об отзыве разрешения в „ПЗСП-Групп“ узнали в краевом Госстройнадзоре только 11 апреля. Региональная инспекция официально предостерегла девелопера о том, что без разрешения организация не имеет права вести строительство дома на ул. Героев Хасана, 87, и привлекать на него средства дольщиков», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на слова директора компании «Уран» Владимира Яцук. Изначально разрешение на строительство объекта «Дом Учителя» застройщики получили 2 декабря 2022 года, а 31 марта 2023 года оно было отозвано. Правительство Пермского края установили на площадке, где строится дом, зону действия ограничений по условиям сохранения и планируемого размещения школы. В «Уране» считают решение правительства незаконным. По его словам, участок под строящимся домом был продан городской администрацией в частные руки еще в 2003 году. Затем площадка снова перепродавали и летом 2022 года ее приобрела «ПЗСП-Групп». Существующий градостроительный план подразумевает там возведение жилья. На данный момент там продано уже треть квартир. Компания собралась обжаловать решения правительства об ограничениях, наложенных на участок, и отзыв разрешения на строительство. При этом Яцук отметил, что дольщикам не о чем беспокоиться — в случае неудачи все средства им вернут.