Политолог назвал ключевое заблуждение России об Украине

Политолог Топорнин: Киев имеет решающее слово в продолжении конфликта с РФ

13 апреля 2023 в 01:05 Размер текста - 17 +

При решении армии Украины сложить оружие, конфликт не продлится долго за счет желаний Запада, сказал Николай Топорнин Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Несмотря на большое влияние Запада, последнее слово в урегулировании конфликта с Россией не у Европы и НАТО, а именно у Украины. Об этом рассказал URA.RU политолог, доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин. «Многие у нас очень упрощенно понимают, что там стоит кому-то в Вашингтоне или Брюсселе свиснуть, то сразу вся ситуация изменится. Откровенно говоря, это не так. Да, влияние очень велико. Очевидно, что без поддержки Запада Украина вряд ли сможет долго продержаться или рассчитывать на какой-то успех. Но решающее слово все равно остается за Киевом. Он решает очень многое. Потому что воюют именно украинцы, и они теряют жизни, получают ранения, а не армии стран Запада. Если вдруг украинская армия посчитает, что все хватит, надо урегулировать. В военном отношении, скажут, у нас никаких перспектив нет, тогда, наверное, уже вряд ли долго будет конфликт продолжаться», — сказал Николай Топорнин. По его словам, важно следить не за изменением позиции Запада по поводу конфликта, а в самом Киеве. «Политические лидеры западных стран каждый раз ссылаются на позицию Киева. Они говорят, что окончательное решение о том, как быть в отношениях с Россией, должно принимать правительство и президент Украины. Здесь нужно анализировать политическую ситуацию в Киеве. Какие там преобладают тренды. Из этого уже делать далекоидущие выводы о том, сядут ли за стол переговоров обе стороны или не сядут. Как дальше этот конфликт будет развиваться. Либо он пойдет по военной составляющей, то есть все будет решаться на поле боя. Либо все-таки возобладают какие-то мирные дипломатические средства регулирования», — объяснил политолог. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что у Москвы нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в конфликт на Украине, но это не окажет серьезного влияния на ход спецоперации. В китайской прессе призывают украинского лидера Владимира Зеленского пойти на переговоры, пока он еще что-то может решать. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Несмотря на большое влияние Запада, последнее слово в урегулировании конфликта с Россией не у Европы и НАТО, а именно у Украины. Об этом рассказал URA.RU политолог, доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин. «Многие у нас очень упрощенно понимают, что там стоит кому-то в Вашингтоне или Брюсселе свиснуть, то сразу вся ситуация изменится. Откровенно говоря, это не так. Да, влияние очень велико. Очевидно, что без поддержки Запада Украина вряд ли сможет долго продержаться или рассчитывать на какой-то успех. Но решающее слово все равно остается за Киевом. Он решает очень многое. Потому что воюют именно украинцы, и они теряют жизни, получают ранения, а не армии стран Запада. Если вдруг украинская армия посчитает, что все хватит, надо урегулировать. В военном отношении, скажут, у нас никаких перспектив нет, тогда, наверное, уже вряд ли долго будет конфликт продолжаться», — сказал Николай Топорнин. По его словам, важно следить не за изменением позиции Запада по поводу конфликта, а в самом Киеве. «Политические лидеры западных стран каждый раз ссылаются на позицию Киева. Они говорят, что окончательное решение о том, как быть в отношениях с Россией, должно принимать правительство и президент Украины. Здесь нужно анализировать политическую ситуацию в Киеве. Какие там преобладают тренды. Из этого уже делать далекоидущие выводы о том, сядут ли за стол переговоров обе стороны или не сядут. Как дальше этот конфликт будет развиваться. Либо он пойдет по военной составляющей, то есть все будет решаться на поле боя. Либо все-таки возобладают какие-то мирные дипломатические средства регулирования», — объяснил политолог. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что у Москвы нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в конфликт на Украине, но это не окажет серьезного влияния на ход спецоперации. В китайской прессе призывают украинского лидера Владимира Зеленского пойти на переговоры, пока он еще что-то может решать.