Глава пермского ГУМВД определился с общественниками, которые будут контролировать работу полиции

Состав общественного совета при региональном управлении МВД утвердил Александр Щеглов Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Начальник ГУ МВД по Пермскому краю Александр Щеглов определился с составом общественного совета при краевом главке. В его состав вошло 20 человек: представители СМИ, общественники, руководители вузов, представители духовенства. Руководителем совещательного органа избран директор пермского филиала Финансового университета при правительстве РФ Алексей Гоголев. Информация размещена на странице общественного совета при региональном УМВД в соцсети «ВКонтакте».

«Избран председатель общественного совета при региональном Главке. Руководящий пост занял Алексей Гоголев, директор Пермского филиала ВГОБУ ВПО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», — сказано в соцсети.

Так, в состав общественного совета вошел директор филиала пермского филиала ФГУП ВГТРК Игорь Южанинов, ректор Пермского государственного педуниверситета Константин Егоров, руководитель краевого наркодиспансера Михаил Мальцев, муфтий Пермского края Анвар Аблаев, экс-председатель ОНК Прикамья Георгий Ситников.

В беседе с корреспондентом URA.RU Ситников отметил, что состав совещательного органа обновился «примерно на треть». План работы общественного совета сейчас формируется, по словам Ситникова, как и прежде, основными направлениями его работы останутся «активное взаимодействие с краевым главком и общественный контроль за работой полиции Прикамья».

На сайте ГУ МВД края указано, что состав общественного совета формируется непосредственно начальником ведомства «на основе предложений граждан, общественных объединений и организаций». Срок их полномочий членов совета составит три года.