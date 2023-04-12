Тюменцев научат развлекаться и отдыхать как в Китае

Тюменскому бизнесу покажут эффективность «ночной экономики» КНР

На международной кантонской ярмарке будут обсуждать организацию индустрию ночных развлечений Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Тюменские предприниматели, которые примут участие в ежегодной выставке Canton Fair в КНР, узнают, как работает китайская индустрия ночных развлечений. Обсуждение «ночной экономики» станет одним из главных пунктов программы для российского бизнеса, сообщили специалисты торгово-промышленной палаты Тюменской области.

«По предложению китайской стороны, тюменские предприниматели впервые посетят город Чунцин, который третий год подряд возглавляет список городов Китая по ночной экономике. Это деловая активность, которая происходит с 18:00 до 6:00 в сфере услуг, включая магазины, общественное питание, развлечения и досуг. Это новая сила в экономике Китая», — говорится в сообщении

Ежегодная международная выставка Canton Fair стартует в КНР 15 апреля. Эта поездка станет первым крупным выездом тюменцев в Китай после снятия ограничений, связанных с пандемией COVID-19. Помимо «ночной экономики» тюменцы планируют познакомиться с новинками в области электротехники, фармацевтики и IT.

Ранее URA.RU рассказывало о том, что последние три года Китай является одним из ключевых партнеров Тюменской области по импорту и экспорту. Основные статьи экспорта из Тюмени в КНР — это полимеры, пиломатериалы и сельскохозяйственная продукция.