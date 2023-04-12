В Курганской области отменили несколько автобусов из-за бездействия перевозчиков

13 апреля 2023 в 18:19 Размер текста - 17 +

В Курганской области отменили несколько автобусов между муниципалитетами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Передел транспортного рынка в Кургане В Курганской области отменили три межмуниципальных автобуса из-за бездействий перевозчиков. Об этом сообщается в распоряжении департамента экономического развития региона. «Отменены межмуниципальные маршруты регулярных перевозок. Такие, как №633 «Шадринский КП — село Шатрово», №560 «Шадринский КП — Каргапольский КП» и №107 «Ж/Д Вокзал — село Осиновское», — указано в распоряжении. В группе «Курганский транспорт» в социальной сети «ВКонтакте» сообщается, что перевозок по этим маршрутам не было долгое время. Департамент дважды предоставлял право на получение лицензий. Но перевозчики не подавали заявок об участии в открытом конкурсе. Контролировать исполнение распоряжения будет замдиректора департамента экономического развития Алексей Черепанов. Ранее URA.RU писало, что курганцы жалуются, что перед Родительским днем не могут доехать до кладбища. Автобус, на котором можно добраться туда, отменен по решению городской мэрии.

В Курганской области отменили три межмуниципальных автобуса из-за бездействий перевозчиков. Об этом сообщается в распоряжении департамента экономического развития региона. «Отменены межмуниципальные маршруты регулярных перевозок. Такие, как №633 «Шадринский КП — село Шатрово», №560 «Шадринский КП — Каргапольский КП» и №107 «Ж/Д Вокзал — село Осиновское», — указано в распоряжении. В группе «Курганский транспорт» в социальной сети «ВКонтакте» сообщается, что перевозок по этим маршрутам не было долгое время. Департамент дважды предоставлял право на получение лицензий. Но перевозчики не подавали заявок об участии в открытом конкурсе. Контролировать исполнение распоряжения будет замдиректора департамента экономического развития Алексей Черепанов. Ранее URA.RU писало, что курганцы жалуются, что перед Родительским днем не могут доехать до кладбища. Автобус, на котором можно добраться туда, отменен по решению городской мэрии.