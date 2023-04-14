14 апреля 2023

Челябинский депутат рассказал о фронтовой смекалке. Фото

Челябинский депутат Госдумы Голиков: смекалка на фронте повышает шансы на выживание
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Голиков Олег. Челябинск, голиков олег
Голиков рассказал о полезной на фронте привычке — убирать за собой Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Челябинский депутат Госдумы Олег Голиков рассказал о фронтовой смекалке. Об этом он написал в соцсетях.

«Осторожность здесь, на передовой, значительно повышает шансы на выживание. По обстреливаемой зоне передвигаемся с бешеной скоростью, тогда шансов попасть под обстрел меньше. А чтобы запутать наблюдателей, кто-то крепит на крышу метелки, кто-то — три веточки, а другие превращают технику в целые „заросли“. Вот такая простая смекалка на фронте», — поделился своими наблюдениями Голиков в telegram-канале.

Также депутат-фронтовик написал о привычке регулярно смотреть вверх, когда находишься на открытом месте. Она у военных отработана уже до автоматизма: вражеские дроны — частые непрошеные гости на линии боевого соприкосновения.

«Еще одна полезная привычка — убирать за собой. Мусор возле расположения отлично виден сверху и служит ориентиром для наводчиков. Накаты от техники засыпаются землей, чтобы не выдать врагу маршруты и места стоянок», — рассказал Голиков о фронтовом лайфхаке.

Голиков отправился на фронт в октябре 2022 года, во время проведения в РФ частичной мобилизации. Изначально он попал в батальон «Апостол» под командованием челябинца Юрия «Ангела» Гагарина. После прошел обучение на оператора БПЛА и присоединился к отряду БАРС «Каскад». Группа занимается добычей разведданных, которые российские артиллеристы используют для уничтожения целей.

Кто-то крепит на машину для маскировки три веточки
Кто-то крепит на машину для маскировки три веточки
Кто-то — побольше
Кто-то — побольше
А кто-то — целые заросли
А кто-то — целые заросли
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Челябинский депутат Госдумы Олег Голиков рассказал о фронтовой смекалке. Об этом он написал в соцсетях. «Осторожность здесь, на передовой, значительно повышает шансы на выживание. По обстреливаемой зоне передвигаемся с бешеной скоростью, тогда шансов попасть под обстрел меньше. А чтобы запутать наблюдателей, кто-то крепит на крышу метелки, кто-то — три веточки, а другие превращают технику в целые „заросли“. Вот такая простая смекалка на фронте», — поделился своими наблюдениями Голиков в telegram-канале. Также депутат-фронтовик написал о привычке регулярно смотреть вверх, когда находишься на открытом месте. Она у военных отработана уже до автоматизма: вражеские дроны — частые непрошеные гости на линии боевого соприкосновения. «Еще одна полезная привычка — убирать за собой. Мусор возле расположения отлично виден сверху и служит ориентиром для наводчиков. Накаты от техники засыпаются землей, чтобы не выдать врагу маршруты и места стоянок», — рассказал Голиков о фронтовом лайфхаке. Голиков отправился на фронт в октябре 2022 года, во время проведения в РФ частичной мобилизации. Изначально он попал в батальон «Апостол» под командованием челябинца Юрия «Ангела» Гагарина. После прошел обучение на оператора БПЛА и присоединился к отряду БАРС «Каскад». Группа занимается добычей разведданных, которые российские артиллеристы используют для уничтожения целей.
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