Newsweek: Трамп жаждет отомстить Зеленскому

15 апреля 2023 в 23:38 Размер текста - 17 +

Возвращение Трампа на место президента США станет катастрофой для Украины, считает Нагенгаст Фото: wikimedia.org/The White House новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Экс-президент США Дональд Трамп жаждет отомстить украинскому лидеру Владимиру Зеленскому после того, как тот отказал ему в просьбе провести расследование в отношении сына президента США Хантера Байдена. Об этом заявил профессор политики колледжа Джуниата в Хантингдоне Эмиль Нагенгаст. Он отметил, что в связи с этим возвращение Трампа в Белый дом станет катастрофой для Украины и ее лидера. «Если Трамп вернется в Белый дом, это станет катастрофой для Зеленского и Украины. У Трампа и Зеленского был телефонный разговор в сентябре 2019 года, когда украинский лидер отказал Трампу в просьбе провести расследование в отношении сына Джо Байдена Хантера, что привело к первому импичменту [Трампа]. Трамп принял это на свой счет, и я не сомневаюсь, что он жаждет отомстить Зеленскому», — сказал Нагенгаст журналу Newsweek. Он предположил, что Трамп при положительном для него исходе выборов в 2024 году разорвет тесные отношения с Украиной, которые выстроил Байден. По мнению профессора, избрание Трампа на пост президента США приведет к изменению подхода администрации к российско-украинскому конфликту с катастрофическими последствиями для Киева. Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что Украина столкнется с полным уничтожением, если не получится урегулировать украинский конфликт уже сейчас. Он сообщил, что знает как завершить конфликт на Украине за 24 часа, но подчеркнул, что до выборов президента США остается полтора года и за это время Украина может быть уничтожена. Также он выразил мнение, что политика президента Байдена приведет страну к Третьей мировой войне, в которой она будет участвовать с изрядно истощившимся арсеналом вооружений. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Экс-президент США Дональд Трамп жаждет отомстить украинскому лидеру Владимиру Зеленскому после того, как тот отказал ему в просьбе провести расследование в отношении сына президента США Хантера Байдена. Об этом заявил профессор политики колледжа Джуниата в Хантингдоне Эмиль Нагенгаст. Он отметил, что в связи с этим возвращение Трампа в Белый дом станет катастрофой для Украины и ее лидера. «Если Трамп вернется в Белый дом, это станет катастрофой для Зеленского и Украины. У Трампа и Зеленского был телефонный разговор в сентябре 2019 года, когда украинский лидер отказал Трампу в просьбе провести расследование в отношении сына Джо Байдена Хантера, что привело к первому импичменту [Трампа]. Трамп принял это на свой счет, и я не сомневаюсь, что он жаждет отомстить Зеленскому», — сказал Нагенгаст журналу Newsweek. Он предположил, что Трамп при положительном для него исходе выборов в 2024 году разорвет тесные отношения с Украиной, которые выстроил Байден. По мнению профессора, избрание Трампа на пост президента США приведет к изменению подхода администрации к российско-украинскому конфликту с катастрофическими последствиями для Киева. Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что Украина столкнется с полным уничтожением, если не получится урегулировать украинский конфликт уже сейчас. Он сообщил, что знает как завершить конфликт на Украине за 24 часа, но подчеркнул, что до выборов президента США остается полтора года и за это время Украина может быть уничтожена. Также он выразил мнение, что политика президента Байдена приведет страну к Третьей мировой войне, в которой она будет участвовать с изрядно истощившимся арсеналом вооружений.