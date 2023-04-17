Собак, загрызших ребенка в Оренбурге, отпустят

Собаки, которые загрызли ребенка в Оренбурге, будут отпущены, сказал глава города Сергей Салмин
Собаки, которых отловили после гибели ребенка в Оренбурге, будут отпущены на волю. Об этом рассказал глава города Сергей Салмин. По его словам, это соответствует требованиям законодательства.
«Отлов, биркование и выпуск собак в прежнюю среду обитания — таковы требования федерального законодательства», —
Ранее стало известно, что бродячие собаки покусали ребенка в Оренбурге. От полученных травм мальчик скончался. Глава города поручил отловить всех неучтенных собак, передает телеканал 360.
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