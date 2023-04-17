Собак, загрызших ребенка в Оренбурге, отпустят

Глава Оренбурга Салмин: федеральное законодательство требует отпустить собак, загрызших ребенка
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Виды города. Весна. Тюмень, собака, питомец, выгул
Собаки, которые загрызли ребенка в Оренбурге, будут отпущены, сказал глава города Сергей Салмин Фото:

Собаки, которых отловили после гибели ребенка в Оренбурге, будут отпущены на волю. Об этом рассказал глава города Сергей Салмин. По его словам, это соответствует требованиям законодательства.

«Отлов, биркование и выпуск собак в прежнюю среду обитания — таковы требования федерального законодательства», — заявил Сергей Салмин. Салмин. Его слова приводит официальный портал Оренбурга.

Ранее стало известно, что бродячие собаки покусали ребенка в Оренбурге. От полученных травм мальчик скончался. Глава города поручил отловить всех неучтенных собак, передает телеканал 360.

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Собаки, которых отловили после гибели ребенка в Оренбурге, будут отпущены на волю. Об этом рассказал глава города Сергей Салмин. По его словам, это соответствует требованиям законодательства. «Отлов, биркование и выпуск собак в прежнюю среду обитания — таковы требования федерального законодательства», — заявил Сергей Салмин. Салмин. Его слова приводит официальный портал Оренбурга. Ранее стало известно, что бродячие собаки покусали ребенка в Оренбурге. От полученных травм мальчик скончался. Глава города поручил отловить всех неучтенных собак, передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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