Полузащитник ФК «Урал» подал апелляцию на приговор за смертельное ДТП

17 апреля 2023 в 20:16 Размер текста - 17 +

До суда следующей инстанции Рай Влут сможет оставаться на свободе, сказали в ФК «Урал» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Полузащитник футбольного клуба «Урал» Рай Влут подал апелляцию на свой приговор в Нидерландах по делу о ДТП, в котором погиб ребенок. Авария произошла в ноябре 2021 года. Об этом рассказали в официальном сообществе футбольного клуба социальной сети «ВКонтакте». «Футболист подал апелляцию в ответ на аналогичные действия потерпевшей стороны несколько дней назад. Теперь дело отправится на новое рассмотрение. До суда в следующей инстанции Влут сможет оставаться на свободе на законных основаниях, ограничений на его передвижение не наложено», — сказано в сообщении. Также полузащитник остается игроком «Урала». Ранее URA.RU писало, что футболисту «Урала» Раю Влуту грозит три с половиной года тюремного заключения. Такой строк потребовала прокуратура Нидерландов. По данным стороны обвинения, футболист ехал со скоростью 203 км/час. Позже президент ФК «Урал» высказался о ситуации с Влутом. В конце концов, суд в Харлеме приговорил полузащитника к тюремному заключению сроком 2,5 года.

Полузащитник футбольного клуба «Урал» Рай Влут подал апелляцию на свой приговор в Нидерландах по делу о ДТП, в котором погиб ребенок. Авария произошла в ноябре 2021 года. Об этом рассказали в официальном сообществе футбольного клуба социальной сети «ВКонтакте». «Футболист подал апелляцию в ответ на аналогичные действия потерпевшей стороны несколько дней назад. Теперь дело отправится на новое рассмотрение. До суда в следующей инстанции Влут сможет оставаться на свободе на законных основаниях, ограничений на его передвижение не наложено», — сказано в сообщении. Также полузащитник остается игроком «Урала». Ранее URA.RU писало, что футболисту «Урала» Раю Влуту грозит три с половиной года тюремного заключения. Такой строк потребовала прокуратура Нидерландов. По данным стороны обвинения, футболист ехал со скоростью 203 км/час. Позже президент ФК «Урал» высказался о ситуации с Влутом. В конце концов, суд в Харлеме приговорил полузащитника к тюремному заключению сроком 2,5 года.