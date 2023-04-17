Медик участвовала в съемках, которые проходили в Казахстане (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Екатерина Володенкова, ранее работавшая в отделении скорой помощи в Сафакулевском районе Курганской области, приняла участие в съемках фильма «Вызов». Данная информация размещена в группе областного правительства в соцсети «ВКонтакте».

«С особым нетерпением ждут возможности посмотреть эту уникальную ленту сотрудники скорой помощи филиала межрайонной больницы №8 села Сафакулево. Участие в съемках приняла их бывшая коллега Екатерина Володенкова. Она родилась в селе Сафакулево, после окончания Челябинского медицинского колледжа работала около двух лет в отделении скорой помощи Сафакулевской районной больницы», — указано в сообщении.

По словам Володенковой, ее бригада неотложной медицинской помощи обеспечивала запуск и посадку транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-19», имеющего отношение к фильму. «Это просто работа, я непосредственно выполняла свою работу, и так получилось, что еще и в фильм попала», — рассказала медик. Она добавила, что съемки проходили в степях Казахстана. Сейчас Володенкова живет в Екатеринбурге.

Съемки фильма прошли в 2021 году. «Вызов» стал первым фильмом со съемками профессиональных актеров в космосе.