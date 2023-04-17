Медик из Курганской области снялась в фильме «Вызов». Фото

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Кубок ФССП России по комплексным единоборствам. Девушки. Курган , медик, врач, врач на соревнованиях, спортивный врач
Медик участвовала в съемках, которые проходили в Казахстане (архивное фото) Фото:

Екатерина Володенкова, ранее работавшая в отделении скорой помощи в Сафакулевском районе Курганской области, приняла участие в съемках фильма «Вызов». Данная информация размещена в группе областного правительства в соцсети «ВКонтакте».

«С особым нетерпением ждут возможности посмотреть эту уникальную ленту сотрудники скорой помощи филиала межрайонной больницы №8 села Сафакулево. Участие в съемках приняла их бывшая коллега Екатерина Володенкова. Она родилась в селе Сафакулево, после окончания Челябинского медицинского колледжа работала около двух лет в отделении скорой помощи Сафакулевской районной больницы», — указано в сообщении.

По словам Володенковой, ее бригада неотложной медицинской помощи обеспечивала запуск и посадку транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-19», имеющего отношение к фильму. «Это просто работа, я непосредственно выполняла свою работу, и так получилось, что еще и в фильм попала», — рассказала медик. Она добавила, что съемки проходили в степях Казахстана. Сейчас Володенкова живет в Екатеринбурге.

Съемки фильма прошли в 2021 году. «Вызов» стал первым фильмом со съемками профессиональных актеров в космосе.

Екатерина Володенкова (внизу вторая справа держит руку с цветами актрисы Юлии Пересильд) ранее жила и работала в Сафакулевском районе
Екатерина Володенкова (внизу вторая справа держит руку с цветами актрисы Юлии Пересильд) ранее жила и работала в Сафакулевском районе
Фото:

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Екатерина Володенкова, ранее работавшая в отделении скорой помощи в Сафакулевском районе Курганской области, приняла участие в съемках фильма «Вызов». Данная информация размещена в группе областного правительства в соцсети «ВКонтакте». «С особым нетерпением ждут возможности посмотреть эту уникальную ленту сотрудники скорой помощи филиала межрайонной больницы №8 села Сафакулево. Участие в съемках приняла их бывшая коллега Екатерина Володенкова. Она родилась в селе Сафакулево, после окончания Челябинского медицинского колледжа работала около двух лет в отделении скорой помощи Сафакулевской районной больницы», — указано в сообщении. По словам Володенковой, ее бригада неотложной медицинской помощи обеспечивала запуск и посадку транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-19», имеющего отношение к фильму. «Это просто работа, я непосредственно выполняла свою работу, и так получилось, что еще и в фильм попала», — рассказала медик. Она добавила, что съемки проходили в степях Казахстана. Сейчас Володенкова живет в Екатеринбурге. Съемки фильма прошли в 2021 году. «Вызов» стал первым фильмом со съемками профессиональных актеров в космосе.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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