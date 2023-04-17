Курганских школьников научили работать с полевыми радиостанциями и телефонами

Курганским школьникам, студентам и выпускникам показали современные средства связи Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Выпускникам и студентам курганских колледжей и техникумов, а также школьникам показали современную экипировку военнослужащих и средства связи, которые они используют в полевых условиях. С профориентационной работой в область приехали специалисты Омского автобронетанкового инженерного института, рассказали в Региональном центре патриотического воспитания.

«Представители института встретились с выпускниками и студентами колледжей и техникумов Курганской области, а также с учениками кадетских школ-интернатов. <…> Кроме того, была проведена встреча с учениками начальных классов. <…> Юные жители области получили навыки работы с радиостанциями, полевым телефонным аппаратом и экипировкой солдат. <…> Офицеры и курсанты образовательного учреждения рассказали о преимуществах обучения в институте и специфике военного инженерного дела», — указано в группе центра в соцсети «ВКонтакте».

Уроки по начальной военной подготовке ввели в курганских школа в конце прошлого года. Позже курганские активисты организовали курсы, где рассказали, как правильно осматривать раненого в боевых условиях во время обстрела. Сообщалось, что в число преподавателей вошел военный хирург и ветеран боевых действий. С 6 апреля на территории Курганской области проводят подготовку операторов беспилотников. Курс рассчитан на 170 часов.