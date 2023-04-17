17 апреля 2023

Прокуратура помогла подростку из ХМАО отсудить у школы 350 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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11-летней школьнице помогли отсудить у школы 350 тысяч рублей
11-летней школьнице помогли отсудить у школы 350 тысяч рублей Фото:

В поселке Федоровском Сургутского района прокуратура помогла 11-летней школьнице отсудить у образовательного учреждения 350 тысяч рублей за моральный вред. С крыши школы на девочку упала снежная глыба. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре ХМАО.

«Прокурор, выступая в защиту прав несовершеннолетней, обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с образовательного учреждения и учредителя компенсации морального вреда. Судом исковые требования прокурора удовлетворены, в пользу ребенка взыскана компенсация в размере 350 тысяч рублей», — сообщили в ведомстве.

При этом школьница также получила тяжкий вред здоровью. Ей пришлось перенести операцию и сейчас у нее имеются ограничения в физических нагрузках. «В нарушение требований законодательства руководство образовательного учреждения не обеспечило очистку крыши от снега и наледи. В этой связи прокурором района руководителю департамента образования и молодежной политики администрации Сургутского района и директору школы внесены представления об устранении нарушений закона, который рассмотрены и удовлетворены, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности», — добавили в прокуратуре.

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В поселке Федоровском Сургутского района прокуратура помогла 11-летней школьнице отсудить у образовательного учреждения 350 тысяч рублей за моральный вред. С крыши школы на девочку упала снежная глыба. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре ХМАО. «Прокурор, выступая в защиту прав несовершеннолетней, обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с образовательного учреждения и учредителя компенсации морального вреда. Судом исковые требования прокурора удовлетворены, в пользу ребенка взыскана компенсация в размере 350 тысяч рублей», — сообщили в ведомстве. При этом школьница также получила тяжкий вред здоровью. Ей пришлось перенести операцию и сейчас у нее имеются ограничения в физических нагрузках. «В нарушение требований законодательства руководство образовательного учреждения не обеспечило очистку крыши от снега и наледи. В этой связи прокурором района руководителю департамента образования и молодежной политики администрации Сургутского района и директору школы внесены представления об устранении нарушений закона, который рассмотрены и удовлетворены, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности», — добавили в прокуратуре.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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