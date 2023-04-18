В Свердловской области горит лес. Видео

В Березовском загорелась лесная «Тропа здоровья»
© Служба новостей «URA.RU»
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Лесные пожары разрастаются мгновенно
Лесные пожары разрастаются мгновенно Фото:

В Березовском (Свердловская область) спасатели тушат пожар в лесу — там загорелась «Тропа здоровья». Об этом на своей странице в социальной сети заявил глава города Евгений Писцов.

«Прямо сейчас сотрудники авиабазы охраны лесов тушат горящую подстилку в районе „Тропы здоровья“. Вне всякого сомнения этот пожар — дело рук человека. Что еще нужно сделать или сказать, чтобы каждый понял, насколько пожароопасная сейчас ситуация?» — возмутился Писцов.

Он подчеркнул, что с началом пожароопасного сезона лес горит как порох. «Достаточно брошенного окурка. Водоемы обмелели. Любое легкомыслие или глупая шалость могут закончиться плохими последствиями. Люди, берегите природу — мать вашу!» — резюмировал глава города.

В Свердловской области с 15 апреля введен особый противопожарный режим. На этот период вводятся дополнительные требования пожарной безопасности, ограничивается посещение лесов и природных парков населением. Профильные министры и главы муниципальных образований региона будут ответственны за противопожарные работы в регионе.

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В Березовском (Свердловская область) спасатели тушат пожар в лесу — там загорелась «Тропа здоровья». Об этом на своей странице в социальной сети заявил глава города Евгений Писцов. «Прямо сейчас сотрудники авиабазы охраны лесов тушат горящую подстилку в районе „Тропы здоровья“. Вне всякого сомнения этот пожар — дело рук человека. Что еще нужно сделать или сказать, чтобы каждый понял, насколько пожароопасная сейчас ситуация?» — возмутился Писцов. Он подчеркнул, что с началом пожароопасного сезона лес горит как порох. «Достаточно брошенного окурка. Водоемы обмелели. Любое легкомыслие или глупая шалость могут закончиться плохими последствиями. Люди, берегите природу — мать вашу!» — резюмировал глава города. В Свердловской области с 15 апреля введен особый противопожарный режим. На этот период вводятся дополнительные требования пожарной безопасности, ограничивается посещение лесов и природных парков населением. Профильные министры и главы муниципальных образований региона будут ответственны за противопожарные работы в регионе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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