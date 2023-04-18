В Березовском загорелась лесная «Тропа здоровья»

Лесные пожары разрастаются мгновенно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Березовском (Свердловская область) спасатели тушат пожар в лесу — там загорелась «Тропа здоровья». Об этом на своей странице в социальной сети заявил глава города Евгений Писцов.

«Прямо сейчас сотрудники авиабазы охраны лесов тушат горящую подстилку в районе „Тропы здоровья“. Вне всякого сомнения этот пожар — дело рук человека. Что еще нужно сделать или сказать, чтобы каждый понял, насколько пожароопасная сейчас ситуация?» — возмутился Писцов.

Он подчеркнул, что с началом пожароопасного сезона лес горит как порох. «Достаточно брошенного окурка. Водоемы обмелели. Любое легкомыслие или глупая шалость могут закончиться плохими последствиями. Люди, берегите природу — мать вашу!» — резюмировал глава города.

В Свердловской области с 15 апреля введен особый противопожарный режим. На этот период вводятся дополнительные требования пожарной безопасности, ограничивается посещение лесов и природных парков населением. Профильные министры и главы муниципальных образований региона будут ответственны за противопожарные работы в регионе.