18 апреля 2023

DJ Smash снял клип на свой гимн Перми. Видео

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Андрей Ширман (DJ Smash) выполнил заказ губернатора Дмитрия Махонина
Андрей Ширман (DJ Smash) выполнил заказ губернатора Дмитрия Махонина Фото:
новость из сюжета
300-летие Перми

DJ Smash (Андрей Ширман) опубликовал анимационный клип на песню «Гимн: Любимая Пермь». Трек он записал специально к 300-летию Перми, он должен стать неофициальным гимном города, говорят в администрации губернатора Прикамья.

«Сегодня Андрей Ширман (творческий псевдоним DJ Smash) выпустил клип на песню „Гимн: Любимая Пермь“, которую он записал в честь 300-летия Перми», — говорится в сообщении, поступившем в редакцию URA.RU. Клип опубликован в ВК и YouTube.

Аудиоверсия гимна Перми от DJ Smash была опубликована в интернете 13 апреля. О том, что именно Андрей Ширман должен создать подобную композицию, губернатора Пермского края Дмитрий Махонин рассказал летом 2021 года.

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DJ Smash (Андрей Ширман) опубликовал анимационный клип на песню «Гимн: Любимая Пермь». Трек он записал специально к 300-летию Перми, он должен стать неофициальным гимном города, говорят в администрации губернатора Прикамья. «Сегодня Андрей Ширман (творческий псевдоним DJ Smash) выпустил клип на песню „Гимн: Любимая Пермь“, которую он записал в честь 300-летия Перми», — говорится в сообщении, поступившем в редакцию URA.RU. Клип опубликован в ВК и YouTube. Аудиоверсия гимна Перми от DJ Smash была опубликована в интернете 13 апреля. О том, что именно Андрей Ширман должен создать подобную композицию, губернатора Пермского края Дмитрий Махонин рассказал летом 2021 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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