DJ Smash снял клип на свой гимн Перми. Видео

19 апреля 2023 в 10:13 Размер текста - 17 +

Андрей Ширман (DJ Smash) выполнил заказ губернатора Дмитрия Махонина Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU новость из сюжета 300-летие Перми DJ Smash (Андрей Ширман) опубликовал анимационный клип на песню «Гимн: Любимая Пермь». Трек он записал специально к 300-летию Перми, он должен стать неофициальным гимном города, говорят в администрации губернатора Прикамья. «Сегодня Андрей Ширман (творческий псевдоним DJ Smash) выпустил клип на песню „Гимн: Любимая Пермь“, которую он записал в честь 300-летия Перми», — говорится в сообщении, поступившем в редакцию URA.RU. Клип опубликован в ВК и YouTube. Аудиоверсия гимна Перми от DJ Smash была опубликована в интернете 13 апреля. О том, что именно Андрей Ширман должен создать подобную композицию, губернатора Пермского края Дмитрий Махонин рассказал летом 2021 года.

DJ Smash (Андрей Ширман) опубликовал анимационный клип на песню «Гимн: Любимая Пермь». Трек он записал специально к 300-летию Перми, он должен стать неофициальным гимном города, говорят в администрации губернатора Прикамья. «Сегодня Андрей Ширман (творческий псевдоним DJ Smash) выпустил клип на песню „Гимн: Любимая Пермь“, которую он записал в честь 300-летия Перми», — говорится в сообщении, поступившем в редакцию URA.RU. Клип опубликован в ВК и YouTube. Аудиоверсия гимна Перми от DJ Smash была опубликована в интернете 13 апреля. О том, что именно Андрей Ширман должен создать подобную композицию, губернатора Пермского края Дмитрий Махонин рассказал летом 2021 года.