Курганские врачи отменили прием из-за призывной комиссии

В регионе отменяют выездные приемы специалистов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Врачи из Кетово Курганской области отменили выездной прием пациентов в село Половинном из-за работы в призывной комиссии. Об этом сообщили в группе межрайонной больницы №3 (МРБ №3) в соцсети «ВКонтакте».

«20 апреля 2023 года выезда врачей специалистов в филиал ГБУ „МРБ 3“ села Половинного не будет в связи с призывной комиссией (с 11.04.23 г. по 21.04.23 г.)», — говорится в сообщении. Пациентов больницы Кетово также информируют, что в указанный период специалисты (хирург, дерматолог, отоларинголог, психиатр-нарколог, офтальмолог, хирург-стоматолог, врач-терапевт) будут работать до 14 часов.

В соцсети курганцы пишут, что на работу в призывной комиссии регулярно привлекают отоларинголога из детской поликлиники Кургана. Работники регистратуры предупреждают родителей, что специалист в этот период не ведет прием в поликлинике.

URA.RU направило запрос в департамент здравоохранения Курганской области с просьбой предоставить информацию о количестве врачей-специалистов, которых привлекают на работу в период призывной кампании, и об изменениях приема пациентов в больницах. В депздраве ответили, что освидетельствование граждан при первоначальной постановке на воинский учет и призыве на военную службу проводят хирург, терапевт, невролог, психиатр, офтальмолог, стоматолог и, при необходимости, врачи других специальностей. «Прием врачей-специалистов в медицинских организациях Курганской области осуществляется в плановом порядке», — указано в ответе.

Ранее URA.RU писало о дефиците медицинских кадров в Курганской больнице скорой помощи. По данным депздрава, БСМП Кургана требовалось порядка 300 медработников, в том числе 126 врачей.