Курганские врачи отменили прием из-за призывной комиссии

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Всероссийская акция добрых дел #МыВместе. Курган, врач, доктор
В регионе отменяют выездные приемы специалистов Фото:

Врачи из Кетово Курганской области отменили выездной прием пациентов в село Половинном из-за работы в призывной комиссии. Об этом сообщили в группе межрайонной больницы №3 (МРБ №3) в соцсети «ВКонтакте».

«20 апреля 2023 года выезда врачей специалистов в филиал ГБУ „МРБ 3“ села Половинного не будет в связи с призывной комиссией (с 11.04.23 г. по 21.04.23 г.)», — говорится в сообщении. Пациентов больницы Кетово также информируют, что в указанный период специалисты (хирург, дерматолог, отоларинголог, психиатр-нарколог, офтальмолог, хирург-стоматолог, врач-терапевт) будут работать до 14 часов.

В соцсети курганцы пишут, что на работу в призывной комиссии регулярно привлекают отоларинголога из детской поликлиники Кургана. Работники регистратуры предупреждают родителей, что специалист в этот период не ведет прием в поликлинике.

URA.RU направило запрос в департамент здравоохранения Курганской области с просьбой предоставить информацию о количестве врачей-специалистов, которых привлекают на работу в период призывной кампании, и об изменениях приема пациентов в больницах. В депздраве ответили, что освидетельствование граждан при первоначальной постановке на воинский учет и призыве на военную службу проводят хирург, терапевт, невролог, психиатр, офтальмолог, стоматолог и, при необходимости, врачи других специальностей. «Прием врачей-специалистов в медицинских организациях Курганской области осуществляется в плановом порядке», — указано в ответе.

Ранее URA.RU писало о дефиците медицинских кадров в Курганской больнице скорой помощи. По данным депздрава, БСМП Кургана требовалось порядка 300 медработников, в том числе 126 врачей.

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Врачи из Кетово Курганской области отменили выездной прием пациентов в село Половинном из-за работы в призывной комиссии. Об этом сообщили в группе межрайонной больницы №3 (МРБ №3) в соцсети «ВКонтакте». «20 апреля 2023 года выезда врачей специалистов в филиал ГБУ „МРБ 3“ села Половинного не будет в связи с призывной комиссией (с 11.04.23 г. по 21.04.23 г.)», — говорится в сообщении. Пациентов больницы Кетово также информируют, что в указанный период специалисты (хирург, дерматолог, отоларинголог, психиатр-нарколог, офтальмолог, хирург-стоматолог, врач-терапевт) будут работать до 14 часов. В соцсети курганцы пишут, что на работу в призывной комиссии регулярно привлекают отоларинголога из детской поликлиники Кургана. Работники регистратуры предупреждают родителей, что специалист в этот период не ведет прием в поликлинике. URA.RU направило запрос в департамент здравоохранения Курганской области с просьбой предоставить информацию о количестве врачей-специалистов, которых привлекают на работу в период призывной кампании, и об изменениях приема пациентов в больницах. В депздраве ответили, что освидетельствование граждан при первоначальной постановке на воинский учет и призыве на военную службу проводят хирург, терапевт, невролог, психиатр, офтальмолог, стоматолог и, при необходимости, врачи других специальностей. «Прием врачей-специалистов в медицинских организациях Курганской области осуществляется в плановом порядке», — указано в ответе. Ранее URA.RU писало о дефиците медицинских кадров в Курганской больнице скорой помощи. По данным депздрава, БСМП Кургана требовалось порядка 300 медработников, в том числе 126 врачей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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