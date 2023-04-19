Гражданка США Елена Сергеева (Тейлор), которая в порыве мести сожгла Lexus своего бизнес-партнера, приговорена к обязательным работам. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Орджоникидзевского райсуда Екатеринбурга.
«Суд приговорил Сергееву к году и семи месяцам принудительных работ», — сообщили в пресс-службе. Из зарплаты Тейлор будут изыматься 10% дохода в счет государства. Кроме этого, американка должна будет выплатить потерпевшим более 3,5 млн рублей.
Как ранее сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, Тейлор решилась на поджог, желая отомстить коллеге по бизнесу. Силовики поймали ее, посмотрев записи с камер видеонаблюдения, на которых видно, как американка уничтожала машину. Задержать Тейлор удалось, когда она пересекала границу с Казахстаном. Свою вину она отрицать не стала, женщину доставили в суд.
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