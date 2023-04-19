19 апреля 2023

Американка, которая сожгла машину бизнесмена в Екатеринбурге, осталась на свободе. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Ночная тусовка с кальянами на Вознесенской горке. Екатеринбург , храм на крови, поджог, уголь для кальяна
Тейлор подожгла автомобиль в Екатеринбурге Фото:

Гражданка США Елена Сергеева (Тейлор), которая в порыве мести сожгла Lexus своего бизнес-партнера, приговорена к обязательным работам. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Орджоникидзевского райсуда Екатеринбурга.

«Суд приговорил Сергееву к году и семи месяцам принудительных работ», — сообщили в пресс-службе. Из зарплаты Тейлор будут изыматься 10% дохода в счет государства. Кроме этого, американка должна будет выплатить потерпевшим более 3,5 млн рублей.

Как ранее сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, Тейлор решилась на поджог, желая отомстить коллеге по бизнесу. Силовики поймали ее, посмотрев записи с камер видеонаблюдения, на которых видно, как американка уничтожала машину. Задержать Тейлор удалось, когда она пересекала границу с Казахстаном. Свою вину она отрицать не стала, женщину доставили в суд.

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Гражданка США Елена Сергеева (Тейлор), которая в порыве мести сожгла Lexus своего бизнес-партнера, приговорена к обязательным работам. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Орджоникидзевского райсуда Екатеринбурга. «Суд приговорил Сергееву к году и семи месяцам принудительных работ», — сообщили в пресс-службе. Из зарплаты Тейлор будут изыматься 10% дохода в счет государства. Кроме этого, американка должна будет выплатить потерпевшим более 3,5 млн рублей. Как ранее сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, Тейлор решилась на поджог, желая отомстить коллеге по бизнесу. Силовики поймали ее, посмотрев записи с камер видеонаблюдения, на которых видно, как американка уничтожала машину. Задержать Тейлор удалось, когда она пересекала границу с Казахстаном. Свою вину она отрицать не стала, женщину доставили в суд.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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