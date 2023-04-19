В центре Краснокамска устроят городской праздник в честь призывников

20 апреля 2023 в 16:23 Размер текста - 17 +

Славить службу в армии будут в центре Краснокамска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Призыв — 2023 В Краснокамске, городе-спутнике Перми, власти объявили о проведении общегородского праздника в честь молодых людей призванных в ряды вооруженных сил. День призывника мэрия организует совместно с военным комиссариатом. Гостей праздника ждут концерт музыкантов и показательные выступления казаков, сообщается в анонсе. «В программе смотр строя и песни, посвящение в юнармейцы, показательные выступления Новоильинского казачьего кадетского корпуса, самбистов и членов военно-патриотического центра „Гроза“», — указано в официальной группе Краснокамского городского округа в соцсети «ВКонтакте». Праздник состоится 21 апреля в 14 часов на городской эспланаде. Кампания по призыву в армию началась в России 1 апреля и продлится до 15 июля. Первые отправки солдат-срочников начались сегодня, 20 апреля. Между тем в стране идет массовый набор в вооруженные силы профессиональных военных. Как рассказывало URA.RU, до конца года, по планам властей, в армию должны прийти порядка 400 тысяч контрактников.

В Краснокамске, городе-спутнике Перми, власти объявили о проведении общегородского праздника в честь молодых людей призванных в ряды вооруженных сил. День призывника мэрия организует совместно с военным комиссариатом. Гостей праздника ждут концерт музыкантов и показательные выступления казаков, сообщается в анонсе. «В программе смотр строя и песни, посвящение в юнармейцы, показательные выступления Новоильинского казачьего кадетского корпуса, самбистов и членов военно-патриотического центра „Гроза“», — указано в официальной группе Краснокамского городского округа в соцсети «ВКонтакте». Праздник состоится 21 апреля в 14 часов на городской эспланаде. Кампания по призыву в армию началась в России 1 апреля и продлится до 15 июля. Первые отправки солдат-срочников начались сегодня, 20 апреля. Между тем в стране идет массовый набор в вооруженные силы профессиональных военных. Как рассказывало URA.RU, до конца года, по планам властей, в армию должны прийти порядка 400 тысяч контрактников.