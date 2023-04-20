В Екатеринбурге рвется на свободу криминальный боец, расстрелявший трех человек из автомата

Боец Мурадов, застреливший трех человек, попросит выпустить его из колонии досрочно

20 апреля 2023 в 17:19 Размер текста - 17 +

Мурадов расстрелял троих человек в 2003 году Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Екатеринбурге пытается выйти из колонии условно-досрочно боец из Чечни Рамзан Мурадов, который расстрелял трех человек из автомата, приехав напугать друга, предположительно, торговавшего наркотиками. Об этом свидетельствует информация на сайте Свердловского областного суда. «Материал об условно-досрочном освобождении от лишения свободы. Дата слушания 11 мая», — говорится в карточке дела. Верховный суд Чеченской республики в 2003 году отправил Мурадова на 20 лет в колонию строгого режима. Боец должен выйти на свободу в сентябре, если не будет освобожден досрочно. В основу приговора легли показания свидетелей. По их словам, Мурадов решил напугать знакомого, который, по его мнению, торговал наркотиками. По версии очевидцев, Мурадов оделся в «камуфляж», натянул маску, взял с собой напарника и пришел к знакомому, угрожая ему оружием. Сам Мурадов утверждал, что хотел только напугать человека, а дальнейшие события объяснял шоком, в котором находился. Свидетель рассказал, что боец лично застрелил двух женщин и мужчину, а также причастен к разбою.

В Екатеринбурге пытается выйти из колонии условно-досрочно боец из Чечни Рамзан Мурадов, который расстрелял трех человек из автомата, приехав напугать друга, предположительно, торговавшего наркотиками. Об этом свидетельствует информация на сайте Свердловского областного суда. «Материал об условно-досрочном освобождении от лишения свободы. Дата слушания 11 мая», — говорится в карточке дела. Верховный суд Чеченской республики в 2003 году отправил Мурадова на 20 лет в колонию строгого режима. Боец должен выйти на свободу в сентябре, если не будет освобожден досрочно. В основу приговора легли показания свидетелей. По их словам, Мурадов решил напугать знакомого, который, по его мнению, торговал наркотиками. По версии очевидцев, Мурадов оделся в «камуфляж», натянул маску, взял с собой напарника и пришел к знакомому, угрожая ему оружием. Сам Мурадов утверждал, что хотел только напугать человека, а дальнейшие события объяснял шоком, в котором находился. Свидетель рассказал, что боец лично застрелил двух женщин и мужчину, а также причастен к разбою.