Депутат Госдумы от Челябинской области Олег Голиков, последние несколько месяцев находящийся на фронте, передал подразделению разведки высокотехнологичное дорогое оборудование перед возвращением домой. Об этом он написал в соцсетях.
«Перед отбытием домой получил от друзей нужные и очень востребованные квадрокоптеры с камерами ночного видения, ноутбуки, мобильные телефоны. Передал их подразделению разведки», — рассказал Голиков в своем Telegram-канале.
Парламентарий уточнил, что в последнее время найти настолько дорогое и высокотехнологичное оборудование очень сложно. Однако посылку приобрели в Китае и доставили на передовую.
«Это вдвойне ценно. За эту заботу огромная благодарность от меня и от бойцов, которые теперь будут спасать жизни однополчан и громить врага», — добавил Голиков.
Ранее стало известно, что награжденный орденом Мужества Олег Голиков принял решение вернуться к депутатской работе. Он отправился на фронт в октябре 2022 года.
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