Олег Голиков передал квадрокоптеры, ноутбуки и телефоны подразделению разведки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Депутат Госдумы от Челябинской области Олег Голиков, последние несколько месяцев находящийся на фронте, передал подразделению разведки высокотехнологичное дорогое оборудование перед возвращением домой. Об этом он написал в соцсетях.

«Перед отбытием домой получил от друзей нужные и очень востребованные квадрокоптеры с камерами ночного видения, ноутбуки, мобильные телефоны. Передал их подразделению разведки», — рассказал Голиков в своем Telegram-канале.

Парламентарий уточнил, что в последнее время найти настолько дорогое и высокотехнологичное оборудование очень сложно. Однако посылку приобрели в Китае и доставили на передовую.

«Это вдвойне ценно. За эту заботу огромная благодарность от меня и от бойцов, которые теперь будут спасать жизни однополчан и громить врага», — добавил Голиков.

Ранее стало известно, что награжденный орденом Мужества Олег Голиков принял решение вернуться к депутатской работе. Он отправился на фронт в октябре 2022 года.