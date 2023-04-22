The National Interest: попытки изолировать РФ вступят в противоречие с интересами США

Украина и НАТО обязаны разработать адекватный план налаживания отношений с Россией после окончания спецоперации, поскольку изоляция РФ не будет соответствовать долгосрочным интересам США. Об этом заявил старший советник американского Центра стратегических и международных исследований Джеральд Хайман.
«Союзники по НАТО и сама Украина должны найти приемлемый план взаимодействия с Россией после окончания конфликта. Иначе это будет серьезной ошибкой не только в силу присущих России внутренних особенностей, но и в силу ее отношений с другими странами, особенно с Китаем. Если Россия будет изолирована, она заплатит большую цену, однако цена остальных стран также будет огромной», —
Он подчеркнул, что Россия — это настоящая империя, которая имеет величественную историю, огромные наработки в сфере вооружения, в том числе и ядерного, и партнеров во многих странах. По мнению советника, отказ многих политиков от сотрудничества с Россией является большой ошибкой как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективах.
Ранее стало известно, что Россия воспользуется председательством в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), чтобы усилить свои позиции в Азии, Африке и Латинской Америке. Это поможет открыть новые рынки и защитит экспорт и импорт от санкций США и ЕС, объяснили эксперты URA.RU. По словам обозревателя Федерико Джулиани, после того, как военные России, Китая и КНДР провели учения, администрация президента США Джо Байдена пересмотрела свои оперативные планы, пишет телеканал 360.
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