The National Interest: попытки изолировать РФ вступят в противоречие с интересами США

23 апреля 2023 в 02:00 Размер текста - 17 +

Страны обязаны наладить диалог с Россией, чтобы не заплатить огромную цену — мнение Хаймана Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Украина и НАТО обязаны разработать адекватный план налаживания отношений с Россией после окончания спецоперации, поскольку изоляция РФ не будет соответствовать долгосрочным интересам США. Об этом заявил старший советник американского Центра стратегических и международных исследований Джеральд Хайман. «Союзники по НАТО и сама Украина должны найти приемлемый план взаимодействия с Россией после окончания конфликта. Иначе это будет серьезной ошибкой не только в силу присущих России внутренних особенностей, но и в силу ее отношений с другими странами, особенно с Китаем. Если Россия будет изолирована, она заплатит большую цену, однако цена остальных стран также будет огромной», — передает слова Хаймана журнал The National Interest. Он подчеркнул, что Россия — это настоящая империя, которая имеет величественную историю, огромные наработки в сфере вооружения, в том числе и ядерного, и партнеров во многих странах. По мнению советника, отказ многих политиков от сотрудничества с Россией является большой ошибкой как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективах. Ранее стало известно, что Россия воспользуется председательством в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), чтобы усилить свои позиции в Азии, Африке и Латинской Америке. Это поможет открыть новые рынки и защитит экспорт и импорт от санкций США и ЕС, объяснили эксперты URA.RU. По словам обозревателя Федерико Джулиани, после того, как военные России, Китая и КНДР провели учения, администрация президента США Джо Байдена пересмотрела свои оперативные планы, пишет телеканал 360. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Украина и НАТО обязаны разработать адекватный план налаживания отношений с Россией после окончания спецоперации, поскольку изоляция РФ не будет соответствовать долгосрочным интересам США. Об этом заявил старший советник американского Центра стратегических и международных исследований Джеральд Хайман. «Союзники по НАТО и сама Украина должны найти приемлемый план взаимодействия с Россией после окончания конфликта. Иначе это будет серьезной ошибкой не только в силу присущих России внутренних особенностей, но и в силу ее отношений с другими странами, особенно с Китаем. Если Россия будет изолирована, она заплатит большую цену, однако цена остальных стран также будет огромной», — передает слова Хаймана журнал The National Interest. Он подчеркнул, что Россия — это настоящая империя, которая имеет величественную историю, огромные наработки в сфере вооружения, в том числе и ядерного, и партнеров во многих странах. По мнению советника, отказ многих политиков от сотрудничества с Россией является большой ошибкой как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективах. Ранее стало известно, что Россия воспользуется председательством в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), чтобы усилить свои позиции в Азии, Африке и Латинской Америке. Это поможет открыть новые рынки и защитит экспорт и импорт от санкций США и ЕС, объяснили эксперты URA.RU. По словам обозревателя Федерико Джулиани, после того, как военные России, Китая и КНДР провели учения, администрация президента США Джо Байдена пересмотрела свои оперативные планы, пишет телеканал 360.